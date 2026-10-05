Bajo el lema “Creer, crear y crecer”, inició en Panamá la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, un espacio que reúne a más de 500 líderes empresariales para analizar y promover buenas prácticas dentro de las organizaciones.

La iniciativa, organizada por Sumarse, llega a su decimoquinta edición y busca que las empresas incorporen la sostenibilidad como parte de sus estrategias de negocio, tomando en cuenta aspectos como el bienestar de los colaboradores, la resiliencia, la transición energética, las finanzas sostenibles, la tecnología y el gobierno corporativo.