En algunos casos, los aumentos en el costo de la matrícula superan los 200 balboas, lo que representa un gasto adicional para las familias que optan por la educación particular.

El costo de estudiar en colegios particulares podría aumentar para el año lectivo 2027. Un monitoreo de los precios de matrículas y mensualidades de centros educativos privados reveló que un porcentaje importante de estas instituciones ha anunciado incrementos en sus tarifas.