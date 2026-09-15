Así operaba la red investigada en la Operación Poseidón por el trasiego de droga hacia Norteamérica
Una investigación de aproximadamente cuatro años permitió identificar el modo de operación de una organización que utilizaba lanchas rápidas para transportar sustancias ilícitas y también brindaba apoyo logístico a otros grupos que buscaban llevar droga hacia Norteamérica. El operativo dejó 12 personas aprehendidas y permitió decomisar vehículos, embarcaciones y una finca.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una investigación de aproximadamente cuatro años permitió a las autoridades identificar el modo de operación de una organización dedicada principalmente al trasiego de drogas a través del litoral Pacífico, utilizando lanchas rápidas para movilizar grandes cantidades de sustancias ilícitas.