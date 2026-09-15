Así operaba la red investigada en la Operación Poseidón por el trasiego de droga hacia Norteamérica

Una investigación de aproximadamente cuatro años permitió identificar el modo de operación de una organización que utilizaba lanchas rápidas para transportar sustancias ilícitas y también brindaba apoyo logístico a otros grupos que buscaban llevar droga hacia Norteamérica. El operativo dejó 12 personas aprehendidas y permitió decomisar vehículos, embarcaciones y una finca.

Un total de 12 personas fueron aprehendidas durante la operación Poseidón, desarrollada en distintos puntos de la ciudad capital y el interior del país contra una presunta organización criminal con operaciones a nivel nacional y transnacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una investigación de aproximadamente cuatro años permitió a las autoridades identificar el modo de operación de una organización dedicada principalmente al trasiego de drogas a través del litoral Pacífico, utilizando lanchas rápidas para movilizar grandes cantidades de sustancias ilícitas.

Temas relacionados

operativos de la Policía Nacional Policía Nacional Droga
Si te lo perdiste
Lo último
stats