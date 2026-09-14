Operación Poseidón deja 12 aprehendidos por presuntos delitos de drogas, homicidio y blanqueo de capitales

La operación incluyó 48 allanamientos en Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Las autoridades incautaron ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 12 personas fueron aprehendidas durante la operación Poseidón, desarrollada en distintos puntos de la ciudad capital y el interior del país contra una presunta organización criminal con operaciones a nivel nacional y transnacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación comenzó en 2021 y vincula presuntamente a esta estructura con delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, homicidio, tentativa de homicidio y posesión de armas de fuego.

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Como parte de la operación, se realizaron 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Durante los operativos también fueron ubicados e incautados ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas, según informó el Ministerio Público.

Las diligencias fueron desarrolladas por las Fiscalías Superiores Especializadas contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las 12 personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su presunta vinculación con la organización criminal y los delitos bajo investigación.