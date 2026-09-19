Cuba avanza en restablecimiento de electricidad del séptimo apagón del año

Los 9,4 millones de habitantes de la isla volvieron a quedarse sin electricidad pasado el mediodía del viernes, debido a una falla "en las líneas de transmisión" que dejó inicialmente sin servicio a las cinco provincias de la zona occidental del país, incluida La Habana, y luego a las diez restantes.

La Habana, Cuba/Cuba avanza este sábado en el restablecimiento de su red eléctrica, al día siguiente de un apagón nacional, el séptimo en lo que va de año, en medio de una profunda crisis económica y energética, agudizada por las sanciones de Washington.

Los 9,4 millones de habitantes de la isla volvieron a quedarse sin electricidad pasado el mediodía del viernes, debido a una falla "en las líneas de transmisión" que dejó inicialmente sin servicio a las cinco provincias de la zona occidental del país, incluida La Habana, y luego a las diez restantes.

La empresa indicó el sábado que había restablecido el servicio al 48% de los clientes de la capital.

Al mismo tiempo, informó de que los 46 centros médicos de la ciudad contaban con electricidad, y que se había reanudado el abasto de agua en 13 de los 18 impulsores disponibles.

"El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permitan las condiciones", señaló en X la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), que en el anterior apagón general, a principios de agosto, tardó 36 horas en restablecer el servicio.

"Debe estar al llegar la luz aquí porque muchos lugares de La Habana ya tienen electricidad", declaró a la AFP con optimismo el carpintero Ricardo Aldana, de 62 años. "La madrugada estuvo fresca, lo que hizo más llevadera la situación", apunta.

Cuba sufre constantes cortes de electricidad debido a la obsolescencia de las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional.

La situación se ha agravado desde enero, cuando el gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo petrolero y otras sanciones al país, que dificultan el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que funcionan con diésel importado.

Las autoridades de la UNE sostienen que, si el país dispusiera de ese combustible, podría restablecer su red eléctrica con mayor rapidez. La Habana responsabiliza a Washington de la crítica situación del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que se debe a una mala gestión económica interna.