¡Orgullo! 149 nuevos profesionales se gradúan de la UTP de Veraguas

La ceremonia estuvo marcada por el homenaje de una de las graduandas a los familiares que no pudieron acompañarlos en la culminación de sus estudios.

Veraguas/Un total de 149 nuevos profesionales recibieron sus títulos universitarios durante la Ceremonia de Graduación 2026 del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Veraguas.

La ceremonia estuvo marcada por un mensaje dedicado a los familiares y seres queridos que fallecieron antes de poder acompañar a los graduandos en la culminación de sus estudios.

La actividad comenzó con la entrada de las autoridades, docentes y los 149 graduandos, encabezados por el Capítulo de Honor, al ritmo de marchas solemnes interpretadas por la Agrupación Musical UTP del Centro Regional de Veraguas, bajo la dirección del maestro César Batista.

El programa incluyó además la interpretación del Himno de la UTP, a cargo de la estudiante Luccia Brugiati, y una invocación religiosa realizada por el hermano Oriel Vega, de la comunidad Cruzada de San Juan.

Un homenaje a quienes ya no están

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo a cargo de Yainysleth Del Carmen García Castillo, egresada de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe de la Facultad de Ciencias y Tecnología y quien obtuvo el mayor índice académico de la promoción.

En representación de sus compañeros, García Castillo habló sobre la resiliencia que acompañó a los estudiantes durante sus años de formación y dedicó parte de su discurso a quienes ya no pudieron presenciar este momento.

“Hay graduandos que hoy celebran este logro con una silla vacía, porque alguien que deseaba verlos graduando, lamentablemente, ya no los acompaña físicamente”, expresó.

La graduanda relató que una de las experiencias más difíciles durante su formación fue la pérdida de su padre y manifestó su deseo de que hubiera podido verla culminar sus estudios.

“Me hubiese gustado que estuviera viéndome culminar mis estudios con mi toga y compartir conmigo este momento que tantas veces imaginamos. Su ausencia hace que este día tenga un significado diferente”, dijo. “Hay alegrías que se sienten completas y otras que llevan consigo nostalgia. Por eso este logro también es para él”, agregó.

Un llamado a ejercer con responsabilidad social

La rectora de la UTP, Dra. Ángela Laguna Caicedo, también dirigió un mensaje a los graduandos, en medio de algunas situaciones difíciles registradas en la región académica, entre ellas el caso del estudiante desaparecido Jafet González.

Laguna Caicedo resaltó el significado de la formación profesional recibida en la Universidad Tecnológica de Panamá y exhortó a los nuevos profesionales a poner al servicio del país los conocimientos, valores y la responsabilidad social adquiridos durante su trayectoria universitaria.

Por su parte, el director del Centro Regional de Veraguas, Mgtr. Adriano Martínez González, felicitó a los graduados y señaló que la ceremonia representó el cierre de su ciclo de gestión de cinco años al frente de esta sede universitaria.