Incendio forestal arrecia en la capital de Ecuador

Unos nueve fuegos permanecen activos en Ecuador, principalmente en el norte de la zona andina, según la autoridad nacional de gestión de riesgos.

Quito, Ecuador/Habitantes de Quito se despertaron esta madrugada con el humo de las llamas de un incendio forestal que el domingo llega a su cuarto día tras reactivarse por fuertes vientos.

Unos nueve fuegos permanecen activos en Ecuador, principalmente en el norte de la zona andina, según la autoridad nacional de gestión de riesgos.

El humo se desplazó en la noche hasta algunos sectores residenciales en las cercanías del cerro Casitagua, en el norte de Quito, y las autoridades de la ciudad recomendaron el uso de mascarilla facial aunque aseguran que la calidad del aire no alcanza niveles de riesgo.

El fuego "se reactivó con fuerza por las ráfagas y cambios en la dirección del viento. El terreno escarpado y las condiciones climáticas siguen siendo nuestros principales desafíos", escribió en la red social X el alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Imágenes aéreas captadas por la AFP mostraron las llamas de varios metros que se extendieron a lo largo de una zona empinada de la montaña.

Pobladores del sector se unieron a las labores de los bomberos para intentar detener las llamas, que han consumido más de 100 hectáreas en este sector.

Dos helicópteros militares también apoyan en las labores.

Los incendios forestales son comunes en la época seca a lo largo de la zona andina cercana al Ecuador, pero este año se intensifican por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

El fenómeno aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico, y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

Otro incendio permanece activo en el icónico volcán Imbabura, que rodea a una zona turística del norte del país con una importante producción de textiles andinos. Una veintena de conflagraciones se han desatado también en el vecino Colombia.