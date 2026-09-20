Clima en Panamá: ¡No olvide su paraguas! Imhpa prevé aguaceros y posibles tormentas para este domingo

El Imhpa prevé aguaceros con posibles descargas eléctricas y ráfagas en distintos puntos del país, principalmente durante la tarde y noche. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 33 °C.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) prevé lluvias, aguaceros y posibles tormentas para este domingo 20 de septiembre en distintas regiones del país, con mayor actividad durante la tarde y la noche.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana no se esperan eventos lluviosos significativos. Sin embargo, durante la tarde se prevén aguaceros con posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento en sectores puntuales de Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. En el resto de esta vertiente se pronostican aguaceros aislados y de corta duración.

Para la noche, el Imhpa anticipa que continuarán las lluvias de intensidad variable en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias en zonas marítimas del golfo de Chiriquí, el golfo de Panamá y la bahía de Panamá, algunas de las cuales podrían incursionar hacia las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En el resto de la vertiente no se prevén eventos lluviosos significativos durante este periodo.

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Durante la tarde, se pronostican aguaceros con posibles tormentas en Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. En las demás áreas de la vertiente se esperan aguaceros aislados y de corta duración. Para la noche, las lluvias de intensidad variable persistirán en Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y el golfo de Chiriquí, aunque disminuirán de manera paulatina. En el resto de la vertiente del Pacífico no se anticipan lluvias de importancia.

Según el boletín meteorológico, las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 22 °C en la Cordillera Central y entre 22 °C y 25 °C en el resto del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico, entre 29 °C y 32 °C en el Caribe y entre 20 °C y 24 °C en la Cordillera Central.

En cuanto a los vientos, se esperan condiciones variables durante el día. En el Caribe predominarán componentes oeste-noroeste, sur y oeste-suroeste, mientras que en el Pacífico serán de oeste, suroeste, sur y sureste, con velocidades sostenidas de 5 a 15 kilómetros por hora.

En el litoral del Caribe se esperan olas de 0.80 a 1.20 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral del Pacífico, las olas tendrán alturas de 0.60 a 1.00 metro, con periodos de 11 a 16 segundos. El Imhpa también pronostica índices máximos de radiación UV-B de moderados a muy altos, con valores de 6 a 10 en el país.