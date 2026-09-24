MiAmbiente estudia proliferación de alga roja reportada en distintos sectores de la costa pacífica

Las floraciones de un alga roja del género Ceramium continúan bajo seguimiento del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) tras ser reportadas desde hace más de un mes en diferentes sectores de la costa pacífica panameña.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares, el alga no es tóxica. Sin embargo, cuando se acumula en grandes cantidades, puede disminuir los niveles de oxígeno en el agua y, durante su proceso de descomposición, generar malos olores.

MiAmbiente explicó que actualmente se desarrollan estudios para identificar genéticamente la especie y determinar cuáles son los factores que podrían estar favoreciendo su proliferación.

Estos análisis cuentan con el apoyo especializado de la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y otros especialistas.

Las investigaciones permitirán obtener mayor información sobre el comportamiento de esta alga y establecer las posibles causas detrás de su presencia y acumulación en distintos puntos de la costa panameña.