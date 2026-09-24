Museo Reina Torres de Araúz: María Vergara gana concurso para crear el nuevo logo

Vergara Rodríguez fue seleccionada entre más de 250 propuestas recibidas desde diferentes puntos del país como parte del concurso para definir la nueva identidad visual del museo.

El arte y la cultura fueron protagonistas durante la presentación del nuevo logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, cuya propuesta ganadora fue creada por la joven María Milagros Vergara Rodríguez.

Vergara Rodríguez fue seleccionada entre más de 250 propuestas recibidas desde diferentes puntos del país como parte del concurso para definir la nueva identidad visual del museo.

Además del reconocimiento por su propuesta, la ganadora recibió un premio de B/.10,000, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como un reconocimiento simbólico por su aporte al proyecto, que representa un importante logro dentro de su trayectoria profesional.

La propuesta presentada por Vergara busca representar elementos vinculados con la identidad y diversidad cultural de Panamá, tomando como referencia los colores y matices que caracterizan al país.

“La historia, los colores, como los matices, la diversidad que tenemos como país y los colores, sobre todo por su variedad y también de cada cosa, sacando como lo que se puede identificar como cada uno, porque así somos todos”, explicó la ganadora.

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El proceso de selección estuvo a cargo de un equipo que recibió y evaluó las más de 250 propuestas participantes para determinar cuál representaría la nueva imagen del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz.

Las autoridades esperan que el nuevo logotipo contribuya a acercar el museo a la población y fortalezca su identidad de cara a su reapertura.

El Museo Antropológico Reina Torres de Araúz permanece cerrado desde hace 13 años, por lo que la renovación de su imagen forma parte de las acciones orientadas a recuperar este espacio dedicado a la historia, la antropología y el patrimonio cultural panameño.

Con información de Yamy Rivas