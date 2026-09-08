Museo del Canal celebrará su 29.º aniversario con entrada gratuita para nacionales y residentes

La actividad se desarrollará de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y permitirá a los visitantes recorrer las diferentes exhibiciones del museo.

Ciudad de Panamá/El Museo del Canal celebrará este miércoles 9 de septiembre su 29.º aniversario con una jornada de entrada gratuita para nacionales y residentes, como parte de una iniciativa que busca acercar a más personas a la historia y el patrimonio de Panamá.

La actividad se desarrollará de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y permitirá a los visitantes recorrer las diferentes exhibiciones del museo, en un espacio destinado al aprendizaje, la reflexión y el conocimiento de la historia del país y del Canal de Panamá.

La celebración coincide con las vacaciones escolares de medio año, por lo que la institución invita especialmente a familias, estudiantes y visitantes a aprovechar la jornada para conocer las propuestas museográficas y fortalecer su vínculo con el patrimonio nacional.

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Durante sus 29 años de trayectoria, el Museo del Canal se ha consolidado como una institución cultural privada y sin fines de lucro, enfocada en la investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico de Panamá.

Su trabajo también busca promover el diálogo, el pensamiento crítico y la construcción de identidad a través de experiencias museológicas contemporáneas.

“Celebrar 29 años es reafirmar que este museo existe para la sociedad. Queremos que cada persona encuentre aquí un espacio para conocer nuestra historia, dialogar sobre ella y fortalecer el sentido de pertenencia”, destacó Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe.

González señaló que la jornada gratuita representa una forma de compartir el aniversario con el público, al que calificó como parte fundamental de la vida del museo.