Panamá entra al selecto Foro de Directores de Yale sobre patrimonio cultural

Panamá será uno de los dos países de América Latina incluidos en esta edición del programa, que busca fortalecer las capacidades de profesionales dedicados a la conservación, gestión y difusión del patrimonio cultural.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá tendrá representación en el Foro de Directores de Yale (Yale Directors Forum), un programa internacional de liderazgo en patrimonio cultural impulsado por el Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural (IPCH) de la Universidad de Yale.

La representación panameña estará a cargo de Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, quien fue seleccionada junto con otros 11 especialistas de nueve países de África, América Latina y el Caribe.

Panamá será uno de los dos países de América Latina incluidos en esta edición del programa, que busca fortalecer las capacidades de profesionales dedicados a la conservación, gestión y difusión del patrimonio cultural.

El grupo está integrado por representantes de museos, centros culturales, archivos y proyectos comunitarios de Nigeria, Ghana, Kenia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Togo, Jamaica, Brasil y Panamá.

Intercambio y formación internacional

El Foro de Directores de Yale reúne a líderes vinculados con la protección del patrimonio material e inmaterial. El programa aborda desde colecciones históricas, archivos, fotografías y obras de arte hasta expresiones culturales vivas como la gastronomía, la música y los conocimientos transmitidos entre generaciones.

Durante el programa, los participantes tendrán acceso a encuentros, talleres e intercambios con docentes y especialistas de Yale, con los que fortalecerán sus conocimientos en liderazgo cultural, conservación y gestión institucional.

Además, el espacio busca ampliar las redes de colaboración entre profesionales e instituciones dedicadas a preservar y difundir la memoria cultural.

El Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural (IPCH) de Yale fue establecido en 2011 como una plataforma académica y de investigación orientada a impulsar la conservación del patrimonio mediante la integración del arte, la ciencia y la colaboración internacional.

Reconocimiento al Museo del Canal

Para González, su selección representa no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también al trabajo que desarrolla el Museo del Canal en la preservación y divulgación del patrimonio histórico panameño.

“Esta oportunidad no solo representa un reconocimiento personal, sino también al trabajo colectivo del Museo del Canal. En los últimos años hemos impulsado nuevas narrativas, ampliado el acceso al patrimonio y fortalecido al museo como un espacio de memoria, investigación y diálogo público. Ser parte de esta red internacional nos permitirá seguir aprendiendo, generando alianzas y fortaleciendo capacidades para el futuro de la institución y del sector cultural panameño”, expresó.

La directora agregó que formar parte de esta red internacional permitirá al museo continuar aprendiendo, establecer nuevas alianzas y fortalecer capacidades que contribuyan al futuro de la institución y del sector cultural panameño.

Una red internacional de conservación

Desde su creación, el programa ha reunido a 16 especialistas, ha capacitado a más de 80 profesionales y ha apoyado el establecimiento de ocho centros de conservación en África, consolidándose como un espacio internacional para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de iniciativas vinculadas con la preservación del patrimonio cultural.

La participación de Panamá permitirá incorporar la experiencia del país a esta red internacional y, al mismo tiempo, facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas aplicables a la conservación y gestión del patrimonio nacional.