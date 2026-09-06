Receso escolar: museos y espacios culturales ofrecen actividades para niños y jóvenes

Recorridos guiados, observación de biodiversidad, talleres y exhibiciones forman parte de las opciones disponibles en la ciudad de Panamá y San Miguelito. Algunas actividades requieren reserva previa.

Panamá/Con el inicio del periodo de receso escolar, museos, bibliotecas y espacios naturales preparan distintas actividades para niños, jóvenes y familias.

El Biomuseo realizará inmersiones de buzos a lo largo de la semana, entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m. También ofrecerá recorridos guiados por sus diferentes salas.

Para el sábado 12 de septiembre está programada una actividad de exploración destinada a conocer la biodiversidad que habita en el parque del Biomuseo.

El domingo 13 de septiembre se desarrollará un taller para colorear, desde la 1:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. Además, durante todos los días se exhibirán réplicas de fósiles en la sala El Gran Intercambio.

Puertas abiertas y cultura guna

El Museo del Canal Interoceánico realizará una jornada de puertas abiertas el miércoles 9 de septiembre, con motivo de su aniversario. El público podrá ingresar desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Otra alternativa en el Casco Antiguo es el Museo de la Mola, cuya entrada es gratuita. El espacio ofrece a niños y jóvenes la oportunidad de conocer diferentes aspectos de la cultura guna.

En San Miguelito, la Biblioteca Omar Torrijos Herrera también prepara actividades gratuitas para el periodo de receso escolar.

El Parque Natural Metropolitano figura entre las opciones para disfrutar durante estos días, aunque sus actividades requieren reserva previa.

Con información de Jorge Quirós.