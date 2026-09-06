Fanlyc logra récord de más de 72 mil vueltas en la edición 27 del Relevo por la Vida 2026

La convocatoria contó con la presencia de delegaciones de diversos sectores, incluyendo a la familia TVN Media , que asistió en respaldo a la causa y a su ahijada Keisha.

La Cinta Costera 3 fue el escenario de la edición número 27 del Relevo por la Vida, evento organizado por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC). La actividad solidaria se desarrolló de manera ininterrumpida durante 24 horas continuas.

Durante la jornada, la organización alcanzó una cifra récord de más de 72 mil vueltas completadas por los participantes, superando marcas de ediciones anteriores mediante la suma de pasos de equipos corporativos, instituciones, agrupaciones comunitarias y ciudadanos particulares.

Recaudación de fondos y concientización sobre el cáncer infantil

El Relevo por la Vida tiene como propósito central la recaudación de fondos para los tratamientos de cáncer infantil en Panamá, así como la sensibilización de la sociedad sobre los desafíos que enfrentan los niños y adolescentes diagnosticados con esta enfermedad, junto con sus familias.

Los fondos obtenidos a través de la contabilización de vueltas y patrocinios se destinan de forma directa a sostener los programas de apoyo diagnóstico, medicamentos, transporte y hospedaje que brinda la fundación a nivel nacional.

Participación comunitaria y actividades en el evento

La convocatoria contó con la presencia de delegaciones de diversos sectores, incluyendo a la familia TVN Media, que asistió en respaldo a la causa y a su ahijada Keisha.

El desarrollo de las 24 horas de recorrido estuvo acompañado por actividades culturales y recreativas en tarima, entre las que se incluyeron presentaciones de murga, tamborito, sesiones de zumba y dinamización para los corredores y caminantes que se mantuvieron en el circuito.