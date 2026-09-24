Ciudad de la Salud impulsa ‘Batatón de Amor’ para apoyar a embarazadas de alto riesgo

El personal de Enfermería se ha planteado una meta de 10,000 batas de maternidad, cantidad que, según estiman, permitiría contar con abastecimiento durante el año 2027.

Ciudad de Panamá/Cerca de 1,000 embarazadas son atendidas cada mes en la Consulta de Alto Riesgo Neonatal de la Ciudad de la Salud, muchas de ellas provenientes de diferentes provincias y de comunidades apartadas del país, donde el acceso a los servicios de salud puede representar un desafío.

Ante esta realidad, el Servicio de Obstetricia realizará por primera vez el “Batatón de Amor”, una iniciativa comunitaria que busca recolectar batas de maternidad para brindar mayor comodidad, protección e intimidad a las pacientes durante sus evaluaciones médicas.

La propuesta nació luego de que el personal de salud identificara que algunas mujeres llegan a la consulta utilizando su vestimenta cotidiana, la cual no siempre es adecuada para los procedimientos médicos que deben realizarse durante la atención.

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“El objetivo principal es ser un poco más empáticos y hacer una colaboración muy bonita a esas madres gestantes, para que puedan estar en el área de evaluación de una manera más cómoda y proteger, sobre todo, la intimidad de ella y de su bebé”, explicó la enfermera Itzel Reyes, supervisora clínica de Enfermería del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Fetal y Neonatal de Alta Complejidad.

Una meta de 10,000 batas

El personal de Enfermería se ha planteado una meta de 10,000 batas de maternidad, cantidad que, según estiman, permitiría contar con abastecimiento durante el año 2027.

La jornada de recolección se llevará a cabo el 30 de septiembre, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., y estará abierta a personas, instituciones y empresas que deseen sumarse a esta iniciativa.

Además de responder a una necesidad identificada dentro de la consulta, la actividad busca fortalecer el vínculo entre el personal de salud y la comunidad, mediante una acción que contribuya a mejorar las condiciones de atención de las mujeres embarazadas.