Arrancan trabajos de reparación de puentes tipo 'Mabey' en la ciudad de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Los trabajos de reparación de los puentes tipo "Mabey" ubicados en distintos puntos de la ciudad de Panamá ya comenzaron, con labores que incluyen inicialmente limpieza y preparación de las estructuras. En el puente ubicado cerca de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, ya se observa personal trabajando y el ingreso de materiales para avanzar con las reparaciones. Las labores se desarrollan durante toda la jornada, incluyendo trabajos nocturnos.

Otro de los puntos intervenidos es el puente sobre la avenida 3 de Noviembre, que conecta esta vía con la Cinta Costera. En este sector, la empresa contratista ha tenido que instalar medidas de protección debido a que debajo de la estructura funciona el mercado de artesanías. Este mercado fue instalado originalmente de manera temporal y lleva cerca de una década en ese lugar a la espera de ser trasladado a su ubicación definitiva.

Por la cantidad de personas que circulan diariamente debajo del puente, los trabajos en esta zona deberán desarrollarse con especial cuidado. La estructura también mantiene una conexión importante entre San Felipe, la Cinta Costera, la estación del Metro de la 5 de Mayo y la zona paga.

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Los trabajos también comenzaron en el puente de Balboa, considerado uno de los que presenta mayores problemas en la ciudad debido a la cantidad de huecos y al deterioro que registra en su parte inferior. Por el momento, las labores en este punto también se concentran en trabajos de limpieza como parte de las primeras etapas de intervención.

Se pudo conocer que no todos los puentes contemplados en el contrato han comenzado a ser intervenidos. En el caso del puente de Las Acacias, por ejemplo, todavía no se observan trabajos, aunque el área presenta una importante acumulación de basura. En este punto también se ha identificado la presencia de personas en situación de calle y depósitos de desechos, además de aceite derramado, muebles abandonados y alcantarillas que requieren atención.

Con información de Nicanor Alvarado