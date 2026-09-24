Tramos de la avenida Franklin en Brooklyn reciben el nombre de “Little Panama Way”

Mulino se refirió además a la propuesta de crear un distrito cultural panameño de 22 cuadras, que reúna negocios, restaurantes y actividades de la comunidad.

Panamá/Varios tramos de la avenida Franklin, en Crown Heights, Brooklyn, fueron designados “Little Panama Way” en homenaje a las generaciones de panameños que han hecho de este sector de Nueva York un punto de encuentro para su comunidad. El presidente José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron en la ceremonia de nombramiento.

“Aunque quede a miles de kilómetros del Istmo, esta calle lleva décadas siendo territorio panameño en el corazón”, expresó Mulino. El mandatario dedicó el reconocimiento a quienes llegaron a Nueva York desde los años cincuenta, formaron familias, abrieron negocios y compartieron sus tradiciones con el vecindario.

“Es de las abuelas que enseñaron a sus nietos a decir con orgullo: soy panameño, soy panameña”, dijo. Añadió que la comunidad ya había construido un Little Panama mucho antes de que existiera una placa con ese nombre.

El presidente agradeció a las autoridades locales y a los miembros de la comunidad que impulsaron la designación. Durante el acto, el Consulado de Panamá también reconoció la labor de la concejal Crystal Hudson y de la agrupación Panama 507 Roundtable Group.

Un distrito cultural en proyecto

Mulino se refirió además a la propuesta de crear un distrito cultural panameño de 22 cuadras, que reúna negocios, restaurantes y actividades de la comunidad. La designación de “Little Panama Way” se deriva de la aprobación del proyecto de ley A8904 en la Asamblea del estado de Nueva York, mientras que la iniciativa S9429 busca avanzar en la creación del distrito cultural.

El mandatario aprovechó su encuentro con la comunidad para invitar a los panameños residentes en Nueva York a visitar el país con sus hijos y nietos. “Que ningún joven de esta comunidad crezca sin pisar la tierra de sus abuelos. Panamá es su casa, y la puerta siempre estará abierta”, expresó.

También los animó a invertir y emprender en Panamá. “Si tienen un negocio, una idea, un ahorro o un talento, Panamá los recibe”, les dijo.