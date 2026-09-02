Minsa refuerza vigilancia ante aumento de casos y defunciones asociados al virus sincitial

La incidencia pasó de 5 casos por cada 100 mil habitantes en la semana epidemiológica (SE) 23, a 12 casos en la SE 32 y posteriormente a 15.6 casos por cada 100 mil habitantes en la SE 33.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene reforzada la vigilancia epidemiológica ante el incremento sostenido de casos y defunciones asociados al Virus Sincitial Respiratorio (VSR) en Panamá durante las últimas semanas.

La Dra. Yadira de Moltó, del Departamento de Epidemiología del Minsa, explicó que la incidencia pasó de 5 casos por cada 100 mil habitantes en la semana epidemiológica (SE) 23, a 12 casos en la SE 32 y posteriormente a 15.6 casos por cada 100 mil habitantes en la SE 33.

“Se observa una tendencia ascendente comparada con las semanas anteriores”, señaló de Moltó, quien indicó que este comportamiento coincide con la temporada esperada para las enfermedades respiratorias.

Las autoridades estiman que la incidencia podría comenzar a descender en las próximas dos o tres semanas. No obstante, mantienen el llamado a permanecer atentos, principalmente ante cualquier signo de alarma en niños pequeños.

Hasta la SE 33, Panamá registra 19 defunciones asociadas al VSR. De este total, 10 corresponden a menores de un año, cinco a niños de un año, dos a personas de 65 años o más y dos a niños entre 3 y 5 años.

Las defunciones se distribuyen en la comarca Ngäbe-Buglé, con seis casos; Bocas del Toro, cuatro; Chiriquí, tres; Panamá Oeste, dos; y uno en cada una de las regiones de Panamá Norte, Metropolitana, San Miguelito y Coclé.

En la semana epidemiológica 33 también se reportó la muerte de un bebé de tres meses, residente en Bocas del Toro.

De Moltó explicó que el Departamento de Epidemiología mantiene un sistema de vigilancia de la bronquiolitis, mediante el cual se monitorea la circulación del VSR y de otros agentes que pueden provocar esta enfermedad.

La especialista aclaró que no todos los pacientes con bronquiolitis requieren una prueba específica para identificar el virus. Estas pruebas se priorizan en pacientes que necesitan hospitalización, cuando existe sospecha clínica o ante defunciones que requieren una investigación.

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Alertan sobre signos de alarma

El Minsa exhortó a padres, madres y cuidadores a buscar atención médica de manera inmediata si un bebé presenta dificultad para respirar, dificultad para alimentarse, decaimiento o rechazo de los alimentos.

También se recomienda prestar atención a signos como el aleteo nasal y la retracción de la piel entre o debajo de las costillas al respirar, manifestaciones que pueden indicar un mayor esfuerzo respiratorio.

Las autoridades destacan la importancia de identificar estos síntomas de manera oportuna, especialmente debido a que los menores de un año concentran más de la mitad de las defunciones asociadas al VSR registradas hasta la SE 33.

Refuerzan protección de recién nacidos

Como parte de las estrategias de prevención, el Minsa adquirió 13,700 dosis de un anticuerpo monoclonal contra el VSR, que fueron distribuidas entre las 15 regiones de Salud.

Este producto será administrado en las maternidades de los hospitales a recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna contra el VSR durante el embarazo, con el objetivo de brindarles protección durante sus primeros meses de vida.

Paralelamente, las embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación tienen disponible la vacuna contra el VSR. Esta permite que la madre genere anticuerpos y los transfiera al bebé antes del nacimiento.

La vacunación contra el VSR también está disponible para adultos mayores de 60 años, como parte de las medidas dirigidas a proteger a los grupos considerados de mayor riesgo frente a las enfermedades respiratorias.