Metro y MiBus tendrán nuevo sistema de pago: esto deben hacer los usuarios antes del sábado

Aunque el Metro de Panamá y MiBus mantendrán sus operaciones con normalidad durante todo el fin de semana, las recargas estarán suspendidas desde las 9:00 p.m. del sábado 29 de agosto hasta las 4:00 a.m. del domingo 30 de agosto .

Ciudad de Panamá, Panamá/Los usuarios deberán realizar sus recargas antes de las 9:00 p.m. del sábado 29 de agosto. La suspensión temporal de las recargas se extenderá hasta las 4:00 a.m. del domingo 30.

Los usuarios del transporte público en la ciudad de Panamá deberán tomar en cuenta un cambio tecnológico que se implementará este fin de semana en el sistema de recaudo de Metro de Panamá y MiBus.

Sonda, en coordinación con el Metro de Panamá, MiBus y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), completará la transición del sistema tradicional de pago hacia una nueva plataforma en la nube, conocida como ABT.

El cambio supone pasar de un modelo en el que el saldo está asociado físicamente a la tarjeta de transporte a una plataforma digital en la que el dinero queda almacenado en una cuenta en la nube.

¿Cuándo se suspenderán las recargas?

Aunque el Metro de Panamá y MiBus mantendrán sus operaciones con normalidad durante todo el fin de semana, las recargas estarán suspendidas desde las 9:00 p.m. del sábado 29 de agosto hasta las 4:00 a.m. del domingo 30 de agosto.

La interrupción aplicará a todos los canales de recarga: taquillas, máquinas, comercios y banca en línea.

Por ello, se recomienda a los usuarios anticipar sus recargas antes de las 9:00 p.m. del sábado, especialmente si utilizarán el transporte durante ese período.

El primer uso de la tarjeta podría tardar un segundo más

A partir del domingo 30 de agosto, cuando el usuario utilice por primera vez su tarjeta en un validador de un bus, una estación del Metro o la Terminal de Albrook, el sistema podría tardar aproximadamente un segundo adicional en procesarla.

Sonda explicó que esto será normal y ocurrirá una sola vez, mientras el validador realiza el proceso de actualización de la tarjeta para conectarla con el nuevo sistema en la nube.

Los usuarios también podrán consultar su saldo y sus transacciones en línea mediante la opción “Consulta tu saldo” en Tarjetametrobus.com o a través de la plataforma de Sonda.

La empresa aclaró que, si un viaje no aparece inmediatamente en el historial o una recarga demora en reflejarse, no significa que se haya perdido: la información será procesada y posteriormente actualizada en el sistema.

Habrá atención especial durante la transición

Los Centros de Atención Especializada (CAE) estarán abiertos de manera extraordinaria el domingo 30 de agosto para atender posibles inconvenientes relacionados con las tarjetas o los saldos.

También habrá personal técnico y de soporte identificado en las principales estaciones del Metro, las taquillas de las Zonas Pagas de MiBus y la Terminal de Albrook.

¿Qué beneficios tendrá el nuevo sistema?

La migración al sistema ABT permitirá introducir cambios en la experiencia de los pasajeros, entre ellos:

Recargas directas e inmediatas: El dinero se incorporará directamente al saldo almacenado en la nube, sin necesidad de activarlo posteriormente en tótems o máquinas.

El dinero se incorporará directamente al saldo almacenado en la nube, sin necesidad de activarlo posteriormente en tótems o máquinas. Mayor protección del saldo: Al estar asociado a una cuenta digital y no exclusivamente al plástico, el dinero no debería perderse si la tarjeta se daña o se extravía.

Al estar asociado a una cuenta digital y no exclusivamente al plástico, el dinero no debería perderse si la tarjeta se daña o se extravía. Nuevas formas de pago: La plataforma permitirá incorporar tarjetas de débito, crédito y prepago, además de billeteras digitales y, posteriormente, pagos mediante código QR.

“Esta migración de sistema de pago de transporte público representa una transformación profunda en la forma en que los panameños se movilizan. Estamos pasando a una nueva plataforma con un ecosistema inteligente de pagos que elimina pasos intermedios, reduce filas y pone la tecnología al servicio de la calidad de vida de los panameños”, destacó Víctor Betancourt, gerente general de Sonda en Panamá.

Según el ejecutivo, la nueva plataforma busca eliminar pasos intermedios, reducir filas y facilitar el acceso a distintas alternativas de pago.

Sonda también habilitó un sitio con preguntas frecuentes y detalles sobre el proceso de transición para los usuarios. Preguntas frecuentes sobre el nuevo sistema de transporte

La empresa indicó que, como Administrador Financiero y Tecnológico del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de Panamá, busca garantizar una transición ordenada para los más de un millón de pasajeros que utilizan diariamente el sistema de transporte público.