Operación 'Justicia Activa': Capturan a seis presuntos vinculados a robos en Barú
La acción que desarrolló el Ministerio Público, junto al Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, se ejecutó en siete puntos en los corregimientos de Puerto Armuelles y Manaca.
David, Chiriquí/Mediante la operación "Justicia Activa", las autoridades capturaron a seis personas presuntamente vinculadas a dos casos de robo con arma de fuego a dos empresas ubicadas en el distrito de Barú, Chiriquí.
Las diligencias fueron realizada por la Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Regional de Chiriquí y su Agencia Subregional de Barú, junto al Servicio Nacional de Fronteras y el Ministerio Publico.
La acción se desarrolló en más de siete puntos en los corregimientos de Puerto Armuelles y Manaca, en donde se ubicaron las dos armas, una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 22.
- Te puede interesar: Minseg requiere más fondos, pero su efectividad dependerá de una mejor 'planificación', advierte especialista
Previamente, el jueves 10 de septiembre, durante el operativo “Confraternidad”, en Barú, fueron incautadas otras dos armas de fuego, presuntamente utilizadas en los robos investigados; además, se recuperaron otros indicios relacionada con la comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra el patrimonio económico.