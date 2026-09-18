Operación 'Justicia Activa': Capturan a seis presuntos vinculados a robos en Barú

La acción que desarrolló el Ministerio Público, junto al Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, se ejecutó en siete puntos en los corregimientos de Puerto Armuelles y Manaca.

David, Chiriquí/Mediante la operación "Justicia Activa", las autoridades capturaron a seis personas presuntamente vinculadas a dos casos de robo con arma de fuego a dos empresas ubicadas en el distrito de Barú, Chiriquí.

Las diligencias fueron realizada por la Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Regional de Chiriquí y su Agencia Subregional de Barú, junto al Servicio Nacional de Fronteras y el Ministerio Publico.

La acción se desarrolló en más de siete puntos en los corregimientos de Puerto Armuelles y Manaca, en donde se ubicaron las dos armas, una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 22.

Previamente, el jueves 10 de septiembre, durante el operativo “Confraternidad”, en Barú, fueron incautadas otras dos armas de fuego, presuntamente utilizadas en los robos investigados; además, se recuperaron otros indicios relacionada con la comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra el patrimonio económico.