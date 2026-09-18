La nueva sede funcionará las 24 horas y tendrá cobertura en Santo Domingo, Concepción, Santa Marta, Bugaba y áreas aledañas. También atenderá casos de hurto pecuario y otros delitos registrados en las zonas rurales, con apoyo de la Policía Nacional, Senafront y la DIJ.

Bugaba, Chiriquí/Un nuevo puesto de la Policía Nacional fue habilitado en Santo Domingo de Bugaba, provincia de Chiriquí, con el objetivo de reforzar la presencia policial y agilizar la respuesta ante hechos delictivos en esta zona y comunidades cercanas a la frontera con Costa Rica.