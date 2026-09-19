IMA suspende compra de vehículos eléctricos tipo pick-up tras orden de Contraloría y MEF

El Instituto de Mercadeo Agropecuario señaló que el proceso se había iniciado bajo la Ley 295 de 2022, que promueve la movilidad eléctrica y establece metas de sustitución de la flota estatal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La adquisición de vehículos eléctricos tipo pick-up por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) fue suspendida tras la emisión de la Circular No. 31-2026-DC-DNFG, emitida conjuntamente por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el IMA, la gestión para adquirir estos vehículos se había formalizado al amparo de la Ley No. 295 del 25 de abril de 2022, que promueve la movilidad eléctrica en Panamá y establece que las instituciones del Estado deben reemplazar progresivamente sus flotas vehiculares hasta alcanzar un 40 % de unidades eléctricas para 2030.

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La entidad indicó que las etapas previas del proceso se desarrollaron bajo los parámetros técnicos y legales establecidos en las normas de contratación pública. La circular, emitida el 8 de septiembre de 2026 y firmada por el contralor general de la República, Anel Flores, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ordena la suspensión total de la compra de vehículos nuevos en el sector público.

La medida busca contener el gasto público y optimizar el uso de los recursos, tomando en cuenta tanto el impacto presupuestario de las adquisiciones como los gastos operativos asociados a los vehículos, entre ellos combustible, repuestos, reparaciones y seguros.

Ante esta disposición, el IMA señaló que la adquisición de los pick-ups eléctricos queda suspendida y afirmó que continuará ajustando sus actuaciones a las disposiciones vigentes. La institución también indicó que mantendrá como prioridades la disciplina fiscal y la transparencia en sus procesos.