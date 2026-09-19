Clima en Panamá: Lluvias y tormentas intensas marcarán el tiempo este sábado en varias zonas del país

El Imhpa pronostica aguaceros de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento durante este sábado 19 de septiembre, con posibilidad de anegaciones, inundaciones y deslizamientos puntuales en algunas zonas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este sábado 19 de septiembre lluvias sectorizadas durante la mañana y aguaceros de moderados a muy fuertes durante la tarde, algunos acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Las condiciones variarán entre las vertientes del Caribe y el Pacífico, con posibilidad de anegaciones, inundaciones y deslizamientos puntuales en determinadas áreas. Durante la madrugada y la mañana se prevén aguaceros en zonas marítimas del oriente de la vertiente y de la comarca Ngäbe-Buglé, con lluvias y aguaceros de variada intensidad, actividad eléctrica y posibles ráfagas puntuales en Colón y Guna Yala.

En Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro se esperan chubascos ocasionales. Para la tarde, el Imhpa pronostica aguaceros de moderados a muy fuertes, con potencial de ráfagas fuertes, en sectores de Costa Arriba de Colón, Guna Yala y la Cordillera Central. No se descartan anegaciones puntuales en Colón.

Durante la noche, se espera un cielo mayormente nublado, con algunas lluvias ligeras a moderadas desde Colón hasta Bocas del Toro, especialmente en sectores montañosos. En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros con actividad eléctrica en el golfo de Panamá y el sur de la península de Azuero. También se prevén lluvias y chubascos en Darién, Panamá, Panamá Oeste, el sur de Los Santos y el sur de Veraguas, mientras que el resto de la vertiente presentaría condiciones parcialmente nubladas.

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Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos de variada intensidad a lo largo de la vertiente. Algunos podrían ser intensos, acompañados de ráfagas de viento y con posibilidad de generar anegaciones en sectores de Panamá, especialmente en el centro y este, Panamá Oeste y Coclé. El mayor potencial de lluvias intensas se concentra en Veraguas, Ngäbe-Buglé, en su sector sur, y Chiriquí, donde no se descartan inundaciones y deslizamientos puntuales.

Durante la noche, los aguaceros de moderados a muy fuertes podrían continuar en el centro-sur de Veraguas y el sur de Ngäbe-Buglé. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 27 °C, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central estarán entre 15 °C y 19.5 °C. Las máximas se ubicarán entre 29 °C y 32.5 °C, y en la Cordillera Central estarán entre 21 °C y 26 °C.

En cuanto a los vientos, predominará en gran parte del país el componente sur, entre oeste-suroeste y sur, con velocidades sostenidas de hasta 25 km/h. Durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a 55 km/h. En el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.8 y 1.5 metros, con periodos de 7 a 8 segundos.

En el litoral Pacífico, las olas tendrán alturas de entre 0.6 y 1.2 metros, con periodos de 15 a 21 segundos. El Imhpa califica estas condiciones como normales, aunque ligeramente altas. En el Pacífico se esperan mareas altas de 12.1 metros a las 9:00 a.m. y de 11.3 metros a las 9:53 p.m. Los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B serán de moderados a altos sobre el territorio nacional. El Imhpa mantiene además avisos de vigilancia meteorológica para las áreas bajo seguimiento por las condiciones previstas.