Trump critica a Zelenski y a quienes buscan ralentizar la IA durante su visita a Irlanda

Trump arremetió contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por los ataques a la industria petrolera de Rusia a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Doonbeg, Irlanda/Donald Trump arremetió este domingo contra el presidente ucraniano, al que instó a dejar de atacar refinerías rusas, y tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, durante el último día de su visita a Irlanda.

En una jornada que debía estar centrada en su pasión por el golf y sus intereses empresariales, Trump aprovechó un breve intercambio con la prensa en su campo de Doonbeg, donde se disputa el Abierto de Irlanda, para comentar la actualidad, después de que el sábado emitiera declaraciones polémicas a favor de la reunificación del país.

El mandatario republicano entró de lleno en el debate sobre si hay que ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) después de que los gigantes de esta tecnología expresaran que es necesario poner freno a esta herramienta tras varios incidentes de seguridad preocupantes.

"Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder", declaró el presidente desde su resort.

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Después, Trump arremetió contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por los ataques a la industria petrolera de Rusia a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que su partido Republicano compite bajo la presión de los altos precios de la gasolina.

"Zelenski solo tiene una cosa que hacer, debe dejar de atacar el diésel en Rusia. Que ataque objetivos, pero no el combustible diésel, porque está causando una escasez de diésel", declaró Trump.

"Esto no lo está provocando Oriente Medio, esto lo está causando lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania", añadió el presidente.

Los precios del petróleo se dispararon en las últimas semanas por la guerra de Estados Unidos contra Irán en Medio Oriente, lo que impactó en el costo del combustible y la inflación.

Durante su visita, Trump combinó su estilo improvisado, con su pasión por el golf y por sus negocios inmobiliarios.

El mandatario estadounidense sorprendió el sábado a sus anfitriones irlandeses y al otro lado de la frontera en el Reino Unido, al tocar un tema político muy sensible cuando declaró que le "encantaría ver" una Irlanda unificada.

Trump rompió con la tradición de neutralidad de Estados Unidos sobre un asunto cargado de profundas heridas históricas.

Sostuvo que la reunificación de la República de Irlanda y del territorio británico de Irlanda del Norte, después de más de un siglo separadas, "acabará ocurriendo".

"Ya podría ocurrir ahora", aventuró durante su encuentro con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublín, unas declaraciones que provocaron el rechazo de los unionistas favorables al Reino Unido en Irlanda del Norte y de políticos británicos.

"Donald Trump es Donald Trump y el presidente dirá y expresará lo que piensa", declaró el domingo la secretaria de Estado británica Angela Rayner a Sky News.

"Pero, mire, nos tomamos muy en serio el Acuerdo de Viernes Santo", añadió, en referencia a los acuerdos de paz de 1998 que pusieron fin en gran medida a tres décadas de conflicto en Irlanda del Norte.

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"No es bienvenido"

Trump reafirmó su postura este domingo durante la celebración del Abierto de Irlanda.

"Soy alguien que tiene una propiedad fantástica aquí", dijo. "Me parece que una de las combinaciones más naturales de todos los tiempos es unirlas", agregó, insistiendo en que mucha gente está de acuerdo.

Cerca de 30 personas protestaron contra su presencia en la localidad de Doonbeg, a cerca de un kilómetro del campo, donde las autoridades cortaron rutas y establecieron fuertes dispositivos policiales.

"Donald Trump no es bienvenido en Irlanda", afirmó William Hederman, de 53 años, quien lo acusó de ayudar a Israel a cometer un genocidio en Gaza.

Se esperan unos 40.000 aficionados en el torneo durante el fin de semana, con el seis veces ganador de un 'major' y actual número dos del mundo, Rory McIlroy, como principal atracción.

La presencia de Trump complica el dispositivo de seguridad del Abierto de Irlanda, cuyo costo para el país se estima en 20 millones de euros (23 millones de dólares).

Los espectadores del torneo se mostraron menos críticos y lo vitorearon cuando apareció en el campo.

"Es una oportunidad única en la vida", afirmó Connor McGovern, de 28 años, que viajó desde Irlanda del Norte para ver al mandatario.