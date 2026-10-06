Reforma eléctrica: Comisión de Comercio aprueba en primer debate el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo

La propuesta pasó a segundo debate con unas 115 modificaciones. La semana pasada la Comisión dio por finalizadas las consultas públicas en las que participaron todos los interesados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó este martes, en primer debate, el proyecto de ley 705, que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que establece el marco regulatorio para la prestación del servicio público de electricidad.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, recibió al menos 115 propuestas de modificación al proyecto original, que contenía 27 artículos.

El texto aprobado incluye la electrificación de áreas rurales no servidas, consideradas no rentables y no concesionadas, como una obligación inherente a la actividad de las empresas distribuidoras.

También los cambios incluidos en la reforma eléctrica establecen que las distribuidoras deberán cumplir primero determinadas órdenes emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) antes de recurrir a los tribunales.

La disposición se aplicaría, específicamente, a los reclamos por aparatos eléctricos dañados debido a fluctuaciones de voltaje y a los créditos derivados de sanciones que deben reflejarse en la factura eléctrica.

Además, el proyecto elevaría a rango legal la figura del interventor de las empresas distribuidoras.

Según la Secretaría Nacional de Energía, cerca del 5% de los hogares del país permanece sin acceso a electricidad, principalmente en zonas que se encuentran fuera de las áreas de concesión y que las empresas consideran poco rentables. La propuesta plantea que la Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría identifiquen las comunidades pendientes, mientras que la ASEP trasladaría a las distribuidoras la obligación de extender el servicio.

La propuesta, además, aborda aspectos de competencia y estructura del mercado eléctrico para preservar condiciones de competencia efectiva y garantizar un entorno equilibrado, transparente y orientado al interés público.

La propuesta también incorpora mecanismos para fomentar una competencia real y efectiva en los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución eléctrica.

El presidente de la comisión, el diputado Jamis Acosta, explicó que durante las consultas y el debate se estudiaron cerca de 115 propuestas de modificación presentadas por los diputados que participaron en el análisis de la iniciativa.

“Se abrió el debate para la discusión, fueron leídas todas las propuestas y esperamos que, en el segundo debate, se pueda seguir robusteciendo este proyecto que busca más que todo ver el tema de las mejoras del servicio de atención al cliente por parte de las empresas generadoras y distribuidoras”, expresó Acosta.

La propuesta de ley ahora pasará a la agenda del pleno, donde deberá discutirse en segundo y tercer debate, respectivamente.