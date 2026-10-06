Minsa refuerza operativo de fiestas patrias en Santiago de Veraguas

Como parte del operativo, el Minsa contará con la participación de los departamentos de Saneamiento Ambiental y Emergencias Médicas, que reforzarán las labores de vigilancia sanitaria y atención prehospitalaria.

Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Veraguas participó en una reunión de coordinación para definir las acciones que se implementarán durante el operativo de fiestas patrias en el distrito de Santiago.

El objetivo es garantizar una ruta segura, mantener la coordinación entre los diferentes estamentos de seguridad y asegurar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante los desfiles y demás actividades programadas.

Como parte del operativo, el Minsa contará con la participación de los departamentos de Saneamiento Ambiental y Emergencias Médicas, que reforzarán las labores de vigilancia sanitaria y atención prehospitalaria.

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El personal de Saneamiento Ambiental realizará verificaciones y monitoreos para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y medidas de bioseguridad a lo largo de la ruta de los desfiles. Estas acciones serán reforzadas especialmente el 9 de noviembre, con énfasis en la vigilancia de la manipulación y venta de alimentos.

Por su parte, el equipo de Emergencias Médicas instalará un puesto de atención frente a la Catedral Santiago Apóstol, equipado para responder de manera inmediata ante cualquier situación. El punto contará con paramédicos, un operador de vehículo de emergencias y una ambulancia para el traslado de pacientes que lo requieran.

Edilberto López, paramédico de la Región de Salud de Veraguas, recomendó a la población tomar medidas de prevención ante las altas temperaturas que se registran en el distrito de Santiago.

Entre las recomendaciones están utilizar protector solar, mantenerse hidratado y, en el caso de personas inmunosuprimidas, tomar sus medicamentos antes de salir del hogar. También pidió verificar las condiciones del lugar donde se consumirán alimentos y extremar los cuidados con niños y adultos mayores durante las actividades patrias.