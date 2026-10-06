MIDA extiende hasta el 11 de octubre retiro de medidor eléctrico en Puerto Armuelles

La nueva fecha de corte fue establecida para el domingo 11 de octubre de 2026, luego de que inicialmente se había programado para el 30 de septiembre.

Chiriquí/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) concedió un último plazo para el retiro definitivo del medidor eléctrico institucional que actualmente abastece a usuarios en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

La nueva fecha de corte fue establecida para el domingo 11 de octubre de 2026, luego de que inicialmente se había programado para el 30 de septiembre.

Según informó el MIDA, la extensión responde a solicitudes de moradores, comercios e instituciones vinculadas, con el objetivo de brindar un periodo adicional para que quienes aún dependen del medidor institucional puedan completar sus trámites ante la empresa distribuidora de energía, Naturgy.

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La medida busca que estos usuarios puedan contar con un suministro eléctrico independiente y realizar la transición de manera ordenada.

El MIDA exhortó a los afectados a agilizar sus gestiones durante este último periodo y cumplir con los trámites necesarios antes de la fecha establecida para el retiro del medidor.

La institución agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios ante este cambio.