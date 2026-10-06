Canal de Panamá: Suspensión temporal de operaciones de potabilizadora de Miraflores este miércoles

La interrupción está programada entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., periodo durante el cual se registrarán afectaciones en el suministro de agua.

El Canal de Panamá informó que este miércoles 7 de octubre se suspenderán temporalmente las operaciones de la planta potabilizadora de Miraflores debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La interrupción está programada entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., periodo durante el cual se registrarán afectaciones en el suministro de agua potable en las áreas abastecidas por la planta.

De acuerdo con el Canal de Panamá, el abastecimiento será suspendido en Arraiján, Panamá Pacífico, El Tucán y Veracruz. Mientras que en el resto de las zonas que reciben agua de la potabilizadora, el impacto será menor.

Una vez culminen las labores de mantenimiento, las operaciones de la planta se reanudarán y el suministro de agua potable comenzará a recuperarse de manera gradual.

El Canal de Panamá agradeció a los usuarios su comprensión ante esta interrupción temporal, necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo.