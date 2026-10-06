Parque Nacional Chagres celebra 42 años con siembra de especies nativas

La iniciativa buscó sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger los bosques y la biodiversidad de esta área protegida.

Con la siembra simbólica de 42 plantones de especies nativas, el Parque Nacional Chagres conmemoró su 42 aniversario en el sector de El Charco, corregimiento de Chilibre, como parte de una jornada enfocada en la conservación de los ecosistemas y la participación ciudadana.

La iniciativa buscó sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger los bosques y la biodiversidad de esta área protegida, considerada uno de los principales reservorios de agua dulce de Panamá.

El Parque Nacional Chagres cumple además un papel fundamental en el abastecimiento de agua potable para la población de la zona metropolitana y en el funcionamiento del Canal de Panamá, al proteger importantes fuentes hídricas.

Las actividades conmemorativas continuaron en la Casa del Lago, en Cerro Azul, donde se realizó una Feria Ambiental de Participación Ciudadana, Cultura y Educación Ambiental.

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El encuentro reunió a residentes, organizaciones comunitarias e instituciones vinculadas a la protección del patrimonio natural, quienes participaron en espacios de intercambio, aprendizaje y sensibilización sobre la conservación de los ecosistemas.

Durante la feria también se destacó la importancia de la educación ambiental y la participación de las comunidades para promover una cultura de sostenibilidad y fortalecer las acciones de protección de los recursos naturales.

La jornada fue organizada por la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá Norte, en coordinación con la administración del Parque Nacional Chagres y la Organización de Base Comunitaria EcoAmbiente Inclusivo.