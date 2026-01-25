Parque Nacional Chagres: Operadores acuáticos y comunidades inician diálogo para protegerlo

El personal de MiAmbiente destacó que la conservación del parque es una responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Representantes de comunidades indígenas, cooperativas y sectores independientes que brindan servicio de transporte acuático en el Embarcadero Corotú participaron en un espacio de diálogo convocado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la administración del Parque Nacional Chagres, con el objetivo de mejorar la convivencia y el uso responsable de esta área protegida ubicada entre Panamá y Colón.

Durante el encuentro se abordaron las normas y regulaciones que rigen dentro del parque, con énfasis en la protección y conservación de la biodiversidad que alberga el PN Chagres. Las autoridades explicaron los lineamientos que deben cumplirse para el desarrollo de las actividades dentro del área protegida, al tiempo que atendieron las inquietudes planteadas por los operadores y representantes comunitarios.

El personal de MiAmbiente destacó que la conservación del parque es una responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados. En la reunión participaron representantes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, el Departamento de Ecoturismo del Ministerio de Ambiente y el Servicio Policial Ambiental, Rural y Turístico.

Como parte de los compromisos asumidos, las partes acordaron mantener el diálogo y realizar nuevas reuniones para avanzar en procesos de mejora continua. Estas acciones buscan beneficiar a las comunidades que dependen del transporte acuático, sin perder de vista el objetivo principal: la protección y conservación del Parque Nacional Chagres.