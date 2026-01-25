Decomisan cerca de 400 sacos de cebolla sin documentación en Paso Canoas

El transporte y comercialización de productos agropecuarios sin los permisos requeridos representa un riesgo para la seguridad alimentaria y afecta directamente a los productores nacionales.

Paso Canoas/Agentes de la Brigada Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisaron cerca de 400 sacos de cebolla que eran transportados sin la debida documentación en un vehículo tipo camión, en el sector de Paso Canoas.

El cargamento era conducido por un ciudadano de 26 años de edad y, según los primeros informes, la mercancía tenía procedencia costarricense. Al momento de la inspección, el conductor no presentó los permisos ni los documentos exigidos para el ingreso y traslado del producto dentro del territorio nacional.

Ante esta irregularidad, el ciudadano, el vehículo y la carga decomisada fueron puestos a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, entidad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones establecidas por la ley.

El transporte y comercialización de productos agropecuarios sin los permisos requeridos representa un riesgo para la seguridad alimentaria y afecta directamente a los productores nacionales, además de constituir una falta administrativa y, en algunos casos, un delito aduanero. Las autoridades reiteran que este tipo de prácticas fomenta el contrabando y evade los controles sanitarios y fiscales, por lo que mantienen operativos constantes en zonas fronterizas para prevenir estas actividades ilícitas.

Las autoridades exhortaron a los transportistas y comerciantes a cumplir con las normativas vigentes, a fin de evitar sanciones y contribuir al ordenamiento del comercio y la protección del sector agropecuario del país.

