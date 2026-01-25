Aprehenden a tres personas por microtráfico en Las Garzas y Alcalde Díaz

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional intensifica sus acciones contra el microtráfico; en el corregimiento de Las Garzas, uniformados junto al Ministerio Público ejecutaron una diligencia de allanamiento y registro, donde aprehendieron a un ciudadano tras decomisarle presunta sustancia ilícita.

En paralelo, en el corregimiento de Alcalde Díaz, efectivos policiales aprehendieron a dos personas en posesión de presunta droga, durante un control rutinario que derivó en registro exhaustivo.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a reportar cualquier sospecha de microtráfico al 104. Estas acciones no solo reducen la presencia de drogas en las calles, sino que fortalecen la convivencia pacífica en los corregimientos afectados.