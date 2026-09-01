Reabren el Parque Nacional Chagres tras evaluar las condiciones del río y el lago Alajuela

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reabrió este martes 1 de septiembre, desde las 8:00 a.m., el Parque Nacional Chagres, luego de evaluar las condiciones del río Chagres, el lago Alajuela y sus áreas de influencia.

La entidad levantó el cierre preventivo establecido por la crecida del río Chagres, siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Con la medida se habilitaron las actividades de uso público en los sectores cerrados temporalmente.

MiAmbiente hace un llamado a los visitantes nacionales y extranjeros, operadores de turismo y comunidades aledañas a mantener las medidas de precaución, atender las indicaciones del personal del Parque Nacional Chagres y evitar ingresar a sectores que presenten condiciones que puedan representar un riesgo para la vida y seguridad de las personas", se lee en el comunicado.

El pasado 30 de agosto se ordenó el cierre preventivo e indefinido del Parque Nacional Chagres, luego de que el caudal del río del mismo nombre registrara un incremento considerable. La medida,inhabilitó todos los sectores del parque, entre ellos los sitios turísticos La Cascada y La Playita, y regirá hasta nuevo aviso.

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El horario habitual de visitas es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para ingresar, los usuarios deben registrarse en la sede administrativa y gestionar el pago por servicios ecosistémicos mediante la sección de trámites del sitio web de MiAmbiente.

Asimismo, se recuerda a los usuarios que, para disfrutar de la experiencia, es indispensable registrarse en la sede administrativa y gestionar el pago por servicios ecosistémicos a través de la sección de trámites en el sitio web oficial: www.miambiente.gob.pa ", dice el comunicado.

Las autoridades recomendaron atender las indicaciones del personal del parque y evitar el ingreso a sectores que puedan representar un riesgo. También solicitaron mantenerse atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

MiAmbiente y Sinaproc mantendrán el monitoreo de la zona ante cualquier situación que requiera nuevas medidas preventivas.