Sinaproc y MiAmbiente ordenan cierre preventivo del Chagres, incluyendo La Cascada y La Playita

Ante el riesgo persistente, las autoridades hicieron un llamado enérgico a la población a no ingresar, navegar, bañarse ni permanecer en las riberas del río, y pidieron a los operadores turísticos y visitantes nacionales y extranjeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de la entidad, @miambientepma.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó el cierre preventivo e indefinido del Parque Nacional Chagres, luego de que el caudal del río del mismo nombre registrara un incremento considerable en las últimas horas, informó la entidad este domingo.

La medida, adoptada en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), inhabilita todos los sectores del parque, entre ellos los sitios turísticos La Cascada y La Playita, y regirá hasta nuevo aviso.

Según MiAmbiente, el cierre busca proteger la vida y la seguridad de los visitantes y de las comunidades asentadas en las riberas y zonas de influencia del río Chagres y el Lago Alajuela, ante el riesgo de crecidas repentinas y corrientes súbitas.

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La entidad advirtió que la disposición es de obligatorio cumplimiento y permanecerá vigente hasta que las autoridades competentes determinen que existen las condiciones de seguridad necesarias para reabrir los accesos. Añadió que Sinaproc y MiAmbiente mantendrán un monitoreo permanente de la zona.

Ante el riesgo persistente, las autoridades hicieron un llamado enérgico a la población a no ingresar, navegar, bañarse ni permanecer en las riberas del río, y pidieron a los operadores turísticos y visitantes nacionales y extranjeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de la entidad, @miambientepma.