Deslizamiento sepulta parcialmente una vivienda en Las Pavas de La Chorrera

Personal de Sinaproc se mantiene en diferentes sectores e n labores de atención y coordinación para evaluar la situación y asistir a los afectados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Sinaproc informó sobre una serie de incidentes ocurridos entre las 8:00 p.m. del 29 de agosto y las 8:00 a.m. del 30 de agosto en varios puntos del país debido a las fuertes lluvias.

Entre las incidencias atendidas, estuvo un deslizamiento de tierra que sepultó parcialmente una vivienda en el sector de Las Pavas, comunidad de Amador, distrito de La Chorrera, la madrugada de este domingo, dejando a cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad, afectadas, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Sinaproc.

En Chame, Panamá Oeste, personal de Sinaproc ubicó sana y salva a una persona desorientada en el sector de La Lagunita.

Mientas que en 24 de Diciembre, Panamá Este, un árbol cayó sobre una vivienda donde se encontraban 3 adultos y 1 menor. Según el reporte, no hubo afectados.

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El Sinaproc también reportó el tramo Cañita–Chepo, la caída de un árbol obstruyó la vía y afectó el tránsito vehicular. Personal de Sinaproc y Bomberos trabajó para liberar la carretera.

El incidente de mayor gravedad ocurrió a las 06:57 a.m., cuando se reportó un deslizamiento de tierra sobre una vivienda en el sector de Las Pavas, comunidad de Amador, distrito de La Chorrera, Panamá Oeste. La vivienda quedó sepultada parcialmente, y en el inmueble residen 5 personas: 4 adultos y 1 menor de edad.

Personal de Sinaproc se mantiene en el lugar en labores de atención y coordinación para evaluar la situación y asistir a los afectados.

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