Clima en Panamá: lluvias y tormentas aisladas para este domingo en varias regiones de Panamá

La onda tropical número 40 de la temporada está saliendo del país, por lo cual se esperan condiciones propias de la temporada lluviosa.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones propias de la temporada lluviosa para este domingo, debido a una atmósfera condicionalmente inestable asociada a la vaguada monzónica, sistemas de bajas presiones y la salida de la onda tropical número 40 de la temporada.

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En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan nublados y lluvias aisladas en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, la Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro. Para la tarde y noche se prevén lluvias intermitentes, aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en estas regiones.

Mientras tanto, en el Pacífico se esperan aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana, principalmente en el Golfo de Panamá y las costas de Darién. Durante la tarde y noche, las lluvias podrían presentarse en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además del Golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Chiriquí.

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Las temperaturas mínimas estarán entre los 14 y 27 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 28 y 31 grados. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora, dependiendo de la región y el momento del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA las considera favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el Caribe se esperan olas de hasta 1.21 metros, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar los 0.91 metros.

El IMHPA también advierte que los índices de radiación ultravioleta UV-B estarán entre moderados y muy altos durante la tarde, por lo que recomienda tomar las medidas de protección necesarias ante la exposición prolongada al sol.