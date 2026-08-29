Chiriquí analiza escenarios ante una posible intensificación de El Niño

Expertos instan a tomar medidas preventivas ante un posible escenario de sequía y racionalización energética.

Provincia de Chiriquí./Las posibles afectaciones que el fenómeno de El Niño podría generar en el suministro de agua, el servicio eléctrico y la cadena de abastecimiento fueron analizadas durante un foro organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, junto con entidades públicas y privadas.

Expertos y representantes del sector empresarial coincidieron en la importancia de prepararse ante escenarios de sequía y otros eventos asociados a las condiciones climáticas, sin generar alarma entre la población.

Alberto Contreras, de la Universidad Especializada de las Américas, señaló que toda la cadena de suministro que abastece al país podría verse afectada, por lo que consideró necesario adoptar medidas anticipadas para prevenir y mitigar los impactos.

“Estamos viendo el impacto del fenómeno de El Niño como se proyecta, un comportamiento negativo. Es oportuna esta conversación, esta docencia”, indicó.

Contreras agregó que ya se visualizan posibles afectaciones en alrededor de 40 tomas de agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) durante los próximos meses. Además, señaló que 11 cuencas presentan afectaciones por estrés hídrico debido a que la recarga de agua no ha sido suficiente.

Por su parte, Francisco Serracín, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, manifestó que actualmente se presentan condiciones climáticas atípicas y advirtió que el fenómeno podría intensificarse a partir de octubre.

El foro también planteó escenarios ante una fuerte sequía, que podría llevar a la racionalización del servicio de energía eléctrica, por lo que se abordaron medidas de ahorro que pueden aplicarse en los hogares, empresas y lugares de trabajo.

Ángela Buendía, de Mundo Seguro Panamá, destacó que el objetivo de este tipo de iniciativas es preparar y capacitar a la población para responder ante posibles emergencias.

“Lo importante en todo lo que está pasando a nivel mundial es prepararnos. Esto es lo que buscan estas iniciativas: que la población tenga capacitación, no entrar en alarma, sino informarse”, señaló.

Buendía instó además a consultar fuentes oficiales y confiables, como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y, ante eventos sísmicos, el Instituto de Geociencias.

Con información de Demetrio Ábrego.