Feria Internacional del Mar reúne gastronomía, comercio y tradición en Isla Colón
La actividad reúne gastronomía, comercio, entretenimiento y competencias acuáticas, mientras comerciantes y emprendedores aprovechan la celebración para mostrar sus productos.
Isla Colón, Bocas del Toro/La Feria Internacional del Mar volvió a reunir a bocatoreños y visitantes en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, en una edición que combina gastronomía, comercio, entretenimiento y actividades relacionadas con el mar.
Con el paso de los años, esta celebración se ha convertido en una de las actividades que identifican a la provincia y, al mismo tiempo, en un espacio para que comerciantes y emprendedores promocionen sus productos y dinamicen sus negocios.
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La feria también sirve como una vitrina para iniciativas locales, cuyos participantes aprovechan la concurrencia de visitantes para dar a conocer sus productos y propuestas.
El mar es uno de los principales protagonistas de la actividad. Las competencias acuáticas y el torneo de pesca trasladan parte de la celebración a las aguas de Isla Colón, donde los participantes ponen a prueba sus habilidades.
Más allá de las actividades comerciales y recreativas, la Feria Internacional del Mar forma parte de las tradiciones que cada año reúnen a residentes y visitantes alrededor de la gastronomía, las costumbres y la relación de la comunidad con el mar.
Con información de Luis Palacios