Canasta básica familiar aumenta $3.00 y Acodeco advierte sobre posible impacto de El Niño

Acodeco también mantiene seguimiento a los posibles efectos del Fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola, debido a que las condiciones climáticas pueden afectar las cosechas.

Ciudad de Panamá/El precio de la canasta básica familiar registró un aumento de $3 durante la primera quincena de agosto, de acuerdo con la evaluación realizada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el posible impacto del fenómeno de El Niño en la producción y abastecimiento de alimentos.

El director de la Acodeco, Ramón Abadi, confirmó a TVN Noticias que el costo promedio de la canasta básica familiar se ubica actualmente alrededor de los $306, tras el incremento registrado en las últimas semanas.

“En estos momentos hemos tenido una revisión constante cada 15 días de todos los productos de la canasta básica y los precios cómo están andando, y tenemos un pequeño alza de $3.00”, indicó Abadi.

Según la evaluación correspondiente al 15 de agosto, en los supermercados se observaron aumentos en productos como el pan de molde, el ñame y el pollo. Mientras que en minisúper y abarroterías se reportaron incrementos en el precio de la cebolla amarilla, la carne para sopa y la carne molida de primera.

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Acodeco también mantiene seguimiento a los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola, debido a que las condiciones climáticas pueden afectar las cosechas, el abastecimiento y, posteriormente, el comportamiento de los precios de los alimentos.

Abadi explicó que la institución mantiene comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a los que remite reportes periódicos sobre el comportamiento de los precios y el abastecimiento.

El objetivo, señaló, es mantener vigilancia para evitar que se produzca desabastecimiento y procurar que exista suficiente oferta de productos para contener, en la medida de lo posible, nuevas presiones sobre el costo de la canasta básica.

Aunque algunos alimentos registraron incrementos, la evaluación también identificó productos que disminuyeron de precio en los supermercados, entre ellos el arroz de primera, jamón cocido empacado, queso blanco prensado, café molido tradicional y el queso amarillo.

Sin embargo, el comportamiento del arroz genera especial atención de cara a los próximos meses. Productores han advertido que las condiciones asociadas a El Niño podrían provocar variaciones en el precio de este alimento, con la posibilidad de que registre algún incremento hacia finales de este año.

Las autoridades continuarán monitoreando cada 15 días el comportamiento de los productos que integran la canasta básica familiar, mientras se evalúa cómo evolucionan las condiciones climáticas y su impacto sobre la producción nacional.

Con información de Kayra Saldaña