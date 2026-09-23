Cepanim | MEF anuncia nueva fase de atención para familiares de beneficiarios fallecidos

De acuerdo con la entidad, esta etapa de atención está prevista para iniciar entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que prepara una nueva fase de atención dirigida a los cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos, como parte del proceso de entrega de certificados a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, esta etapa de atención está prevista para iniciar entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026, con el objetivo de atender a los familiares que cumplen con las condiciones correspondientes.

El MEF también aclaró que las personas que todavía se encuentran a la espera de una cita recibirán su certificado. La institución aseguró que el proceso de entrega continúa de manera continua y ordenada en diferentes puntos del país.

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Desde el pasado 15 de junio, ya se han entregado más de 328 mil certificados a nivel nacional, según informó el Ministerio.

La meta establecida contempla alcanzar a más de 345 mil beneficiarios registrados, por lo que las jornadas de entrega continuarán hasta completar el proceso.

El MEF reiteró que las personas que aún no han recibido su certificado deben mantenerse atentas a los canales oficiales de información, mientras avanzan las entregas a los beneficiarios registrados.