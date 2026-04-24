Jornada promueve inclusión y sensibilización sobre el autismo en Panamá

Durante la jornada se desarrollaron actividades lúdicas y educativas que promovieron la sensibilización, permitiendo la participación activa de estudiantes y sus familias.

Ciudad de Panamá/Una iniciativa enfocada en la inclusión educativa reunió a estudiantes, docentes y familias en una jornada que buscó fortalecer la empatía y promover la igualdad de oportunidades para niños, niñas y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista.

La actividad, organizada por el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), se convirtió en un espacio de encuentro donde se destacó la importancia de integrar a las personas con esta condición en todos los ámbitos de la sociedad.

“Queremos dar a conocer a toda la sociedad que los chicos con condición de autismo pueden ser incluidos. El IPHE brinda atención desde la etapa inicial, acompañándolos en su formación hasta la fase vocacional para su inserción en la sociedad”, explicó Karelia Sánchez, directora general del IPHE.

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Durante la jornada se desarrollaron actividades lúdicas y educativas que promovieron la sensibilización, permitiendo la participación activa de estudiantes y sus familias. Además, se instaló una granja familiar donde los niños pudieron interactuar con diferentes especies de animales, fomentando experiencias de aprendizaje y conexión.

El evento contó con más de 35 stands informativos de instituciones públicas y privadas, que ofrecieron orientación y recursos sobre inclusión y atención especializada.

Actualmente, el IPHE atiende a unos 3,438 estudiantes con trastorno del espectro autista en sus 21 sedes a nivel nacional, consolidando su rol en la promoción de una educación inclusiva en el país.

Con información de Jessica Román