Elena Rose vive experiencia en Panamá con visita social al IPHE y recorrido cultural

Durante su recorrido, ambas artistas visitaron un centro del IPHE, donde compartieron con niños, cantaron y vivieron un momento de conexión emocional con los estudiantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante y compositora venezolana-estadounidense Elena Rose tuvo una visita especial durante su estadía en Panamá, donde no solo ofreció un concierto el pasado jueves 16 de abril, sino que también participó en una jornada cultural y social junto a la cantautora panameña Erika Ender.

Durante su recorrido, ambas artistas visitaron un centro del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), donde compartieron con niños, cantaron y vivieron un momento de conexión emocional con los estudiantes.

“Erika me llevó a conocer este hermoso rincón en Panamá, a una escuela de ángeles. Cantamos un rato y dijimos ‘ME LO MEREZCO’. Luego paseamos por esta hermosa ciudad, comimos riquísimo y nos reímos un montón. Me siento afortunada de estar en Panamá y de recargarme de un amor que solo se siente acá”, expresó Elena Rose en sus redes sociales.

Además de la actividad en el IPHE, las artistas recorrieron puntos emblemáticos de la capital como el Casco Antiguo y la Calzada de Amador, donde compartieron momentos de convivencia y turismo cultural.

Erika Ender también destacó la experiencia, resaltando la conexión humana de la artista. “Con Elena Rose todo siempre es más bonito… su pureza, sencillez y humanidad son cosas muy especiales de encontrar en esta vida”, escribió la compositora panameña, quien también subrayó la visita al centro del IPHE y el encuentro con los niños.

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Una artista en ascenso internacional

Elena Rose se ha consolidado en los últimos años como una de las compositoras y artistas emergentes más destacadas del pop latino. Ha trabajado con figuras de la música internacional y es reconocida por su capacidad de fusionar letras íntimas con sonidos contemporáneos, además de su presencia en proyectos de composición para grandes estrellas del género urbano y pop.

IPHE y su labor social

El IPHE es una entidad del Estado panameño dedicada a la atención educativa, terapéutica y de inclusión social de personas con discapacidad. A través de sus centros, promueve el desarrollo integral de niños y jóvenes, fomentando la participación activa en la sociedad y el acceso a oportunidades educativas adaptadas.

Una visita que dejó huella

La experiencia de Elena Rose en Panamá combinó música, turismo y acción social, dejando un mensaje de cercanía y gratitud hacia el país. Su participación en el IPHE y el recorrido por lugares emblemáticos refuerzan el vínculo cultural entre artistas y comunidades, en una visita que, según ambas artistas, estuvo marcada por la conexión humana y la emoción compartida.