Sandra Sandoval invita en inglés al Sandra Fest en Chiriquí y los comentarios se salen de control

El Sandra Fest se ha consolidado como una gran celebración musical en la que la artista festeja su cumpleaños rodeada de fanáticos, colegas y figuras del mundo artístico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante típica panameña Sandra Sandoval volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de publicar una invitación en inglés para promocionar el Sandra Fest, que se realizará el próximo 25 de abril en la provincia de Chiriquí.

La peculiar grabación generó una ola de comentarios entre sus seguidores, que reaccionaron con humor y sorpresa.

Recientemente, Sandoval celebró su cumpleaños número 56 con el Sandra Fest Insuperable en el Westland Mall, en Panamá Oeste, un evento que resultó todo un éxito y que contó con la participación de artistas nacionales e internacionales, entre ellos el merenguero Eddy Herrera.

El próximo 25 de abril, el festival llegará por primera vez a Chiriquí, donde se presentarán junto a Samy y Sandra Sandoval artistas como Micky Taveras, Giro López, Gustavo “Tavo” Flores, Principal y otros invitados.

El Sandra Fest se ha consolidado como una gran celebración musical en la que la artista festeja su cumpleaños rodeada de fanáticos, colegas y figuras del mundo artístico. En ediciones anteriores ha reunido a cientos de asistentes y se ha posicionado como uno de los eventos más esperados de la música típica en Panamá.

Sandra Sandoval es una de las figuras más influyentes del género típico en el país. Junto a su hermano, el acordeonista Samy Sandoval, forma el reconocido dúo Samy y Sandra Sandoval, con el que ha popularizado numerosos éxitos que hoy son clásicos de las fiestas panameñas.

La artista es reconocida por su energía en tarima, su conexión con el público y su activa presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida artística y personal.

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Reacciones en redes

La publicación no pasó desapercibida y desató una avalancha de comentarios:

“Que bueno que lo hiciste en inglés Sandra!!! Así entendemos todos por estas tierras extranjeras”, dijo uno de sus seguidores de Chiriquí.

“Viene la colaboreichon con un artista en inglés. Espereichon”, comentó otro usuario en Instagram.

“Joooooo beyaca Sandra en inglés directamente de Monagrillo”, reaccionó un seguidor con humor.

“SEMY an SENDRA jajaja vio”, fue otra de las respuestas que generó risas entre los usuarios.

El episodio volvió a confirmar el fuerte vínculo de la artista con su público y su capacidad para generar conversación más allá del escenario.