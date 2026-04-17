Rafael Santos Díaz encenderá Panamá con un espectáculo que honra el vallenato y proyecta su legado al mundo

El artista lidera actualmente un proceso de reinterpretación de su herencia musical, apoyado en herramientas tecnológicas que permiten modernizar el sonido sin perder la esencia del vallenato.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante colombiano Rafael Santos Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz, se encuentra en Panamá con un espectáculo que promete conectar generaciones a través del acordeón y reafirmar la vigencia del vallenato en la escena internacional.

Con 28 años de trayectoria artística, Santos Díaz se presenta este 17 de abril en Santiago Mall, en Veraguas, y el 18 de abril en el Estadio Rod Carew, donde compartirá escenario con el músico típico panameño Jhonathan Chávez. La propuesta fusiona dos tradiciones musicales profundamente conectadas: el vallenato colombiano y el típico panameño.

El artista adelantó que el público podrá disfrutar de un show “auténtico, con sorpresas y lleno de esencia”, en el que interpretará los temas de su más reciente producción, Mis éxitos, mi historia, un trabajo que rinde homenaje tanto a su padre como a agrupaciones icónicas como Binomio de Oro, además de incluir otros éxitos de su repertorio.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegará con la interpretación de Mi Muchacho, canción que le dedicó su padre y con la que cierra cada presentación. “Es una canción que me ha marcado toda la vida… es como si su espíritu estuviera conmigo cuando la interpreto”, confesó.

Santos Díaz también destacó su admiración por el folclor panameño y la conexión artística que logrará junto a Chávez. “Vamos a entregar lo mejor de nosotros. Esa noche el talento va a estar desbordado”, aseguró.

Puedes leer: Vallenato y típico se unen: herederos de Diomedes Díaz compartirán escenario con Jhonathan Chávez

Un legado que evoluciona

El artista lidera actualmente un proceso de reinterpretación de su herencia musical, apoyado en herramientas tecnológicas que permiten modernizar el sonido sin perder la esencia del vallenato. Este trabajo lo desarrolla junto al acordeonista y productor Jimmy Zambrano, ganador del Latin Grammy.

El proyecto Mis éxitos, mi historia reúne ocho de sus temas más representativos junto a dos canciones inéditas. Entre estas destacan Vela vela y un tema de corte carnavalero con influencias de cumbia y mapalé, pensado para escenarios festivos. También sobresale El bochinche, inspirado en las dinámicas actuales de las redes sociales.

“Estamos haciendo música para que las nuevas generaciones conozcan estas joyas. Es un sonido moderno, pero sin perder la esencia… porque el vallenato auténtico es para sentirlo”, afirmó el cantante.

Panamá, punto clave de la gira

Por su parte, Zambrano subrayó la importancia de Panamá dentro de la gira internacional del proyecto, que también recorrerá países como Estados Unidos, Chile, Venezuela y México. “Es uno de los primeros países donde presentaremos este repertorio”, señaló.

El productor destacó además la conexión cultural entre Panamá y Colombia a través del acordeón, recordando piezas emblemáticas como Décimo Quinto Festival, conocida popularmente como “Guararé”, símbolo del folclor panameño y reflejo de ese puente musical entre ambas naciones.

Con esta propuesta, Rafael Santos Díaz reafirma su compromiso con la preservación del vallenato raíz, mientras lo proyecta como un espectáculo contemporáneo, cargado de emoción y capaz de conquistar nuevas audiencias dentro y fuera de la región.