Vallenato y típico se unen: herederos de Diomedes Díaz compartirán escenario con Jhonathan Chávez

La Gran Parranda Panamá & Colombia” reunirá en un mismo escenario al vallenato y al típico, en una propuesta que no solo incluirá presentaciones individuales, sino también momentos en los que los artistas compartirán tarima, generando cruces musicales en vivo que prometen encender al público.

Ciudad de Panamá, Panamá/La dinastía del vallenato más influyente de Colombia aterriza en Panamá para protagonizar un encuentro musical sin precedentes con el típico nacional. Rafael Santos y Martín Elías Jr., herederos del legado de Diomedes Díaz, compartirán escenario con el reconocido artista panameño Jhonathan Chávez en el evento “La Gran Parranda Panamá & Colombia”.

Panamá será testigo de este junte generacional que une a dos países a través de sus géneros más representativos. Rafael Santos Díaz, hijo del legendario “Cacique de La Junta”, y Martín Elías Jr., nieto del ícono vallenato e hijo del recordado Martín Elías Díaz, continúan una tradición musical que ha marcado a generaciones, manteniendo vivo el repertorio clásico del vallenato.

El encuentro artístico también destaca por la participación de Chávez, uno de los principales exponentes de la música típica panameña, quien ha venido consolidando su carrera con una visión internacional, incluyendo recientes presentaciones en Colombia y escenarios en Miami.

“Para mí es especial poder compartir escenario con la dinastía de Diomedes Díaz. Son artistas que hoy continúan un legado que ha marcado a muchas generaciones, y poder coincidir en Panamá es parte del camino que estamos construyendo para llevar nuestra música a otros escenarios”, expresó Chávez.

Las presentaciones se llevarán a cabo el viernes 17 de abril en Santiago de Veraguas y el sábado 18 de abril en el Estadio Rod Carew, como parte de un espectáculo que promete más de seis horas de música continua.

“La Gran Parranda Panamá & Colombia” reunirá en un mismo escenario al vallenato y al típico, en una propuesta que no solo incluirá presentaciones individuales, sino también momentos en los que los artistas compartirán tarima, generando cruces musicales en vivo que prometen encender al público.

El evento apunta a convocar tanto a fanáticos locales como a la comunidad colombiana en el país, en dos fechas clave de abril que se suman a la agenda de entretenimiento nacional y refuerzan los esfuerzos por internacionalizar la música panameña a través de colaboraciones de alto nivel.

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