Descuentos para jubilados: Cciap plantea que deben focalizarse en productos de mayor necesidad

Ciudad de Panamá, Panamá/Los descuentos para productos y servicios de mayor necesidad para los jubilados podrían ser uno de los puntos de consenso en la nueva propuesta que se discute entre el Gobierno, representantes de los jubilados y el sector privado, explicó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría.

Barría señaló que, tras las reuniones entre los distintos sectores, se busca establecer beneficios para los adultos mayores, pero tomando en cuenta el impacto que estos descuentos pueden representar para los comercios y empresas, particularmente para las micro y pequeñas empresas.

Entre los rubros que han generado coincidencias, mencionó pañales para adultos mayores, artículos de movilidad como andaderas, sillas de ruedas y bastones, además de productos destinados a mejorar la seguridad de las personas mayores dentro de sus hogares.

“En rubros que realmente sean de beneficio para esta población. Hablamos de algo muy específico, como los pañales de adultos. Coincidimos también en temas de movilidad, andaderas, sillas de ruedas, bastones”, explicó Barría.

También mencionó la posibilidad de establecer beneficios relacionados con adecuaciones de seguridad en las viviendas, tomando en cuenta las necesidades de las personas mayores.

Medicamentos requieren mayor análisis

Uno de los temas que todavía permanece bajo análisis es el relacionado con los medicamentos y las farmacias.

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Barría planteó la necesidad de focalizar este beneficio para evitar que el descuento sea utilizado de manera generalizada para la compra de medicamentos destinados a otros miembros de la familia.

Esta persona de la tercera edad en muchas ocasiones se ha convertido en el comprador de los medicamentos de la familia, y eso no es correcto”, sostuvo.

Como alternativa, mencionó la posibilidad de volver a utilizar la receta médica como mecanismo para focalizar el beneficio, además de evaluar una solución digital que podría ser desarrollada con apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

El presidente de la Cciap recordó que durante la pandemia se implementaron soluciones digitales que permitieron focalizar determinados beneficios, por lo que considera que una herramienta similar podría ser evaluada para este caso.

Las conversaciones se desarrollan luego de que el presidente José Raúl Mulino vetara el pasado 20 de septiembre el proyecto de Ley 226, que buscaba ampliar los descuentos contemplados en la Ley 6 de 1987 para jubilados y pensionados.

Tras el veto, representantes de los jubilados, el Gobierno, la Asamblea Nacional y el sector privado instalaron una mesa de trabajo para buscar una nueva propuesta.

El dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, informó el miércoles que existen consensos sobre algunos beneficios y que la intención es que la nueva iniciativa pueda quedar sancionada y promulgada antes del 31 de octubre.

Entre los puntos discutidos se encuentra mantener algunos beneficios y modificar otros. Cortés mencionó, por ejemplo, descuentos en agua y energía eléctrica, cuyo porcentaje propuesto pasaría de 25% a 30%; 30% en paquetes de internet, 30% en pañales para adultos mayores y 25% en accesorios de apoyo para personas con movilidad reducida.

Los descuentos en restaurantes continúan entre los puntos que permanecen en discusión entre los sectores involucrados.