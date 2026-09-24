Panamá Sub-17 inicia serie amistosos en España con victoria sobre Australia
La selección panameña se prepara para el Mundial Sub-17 que se realizará a finales de este año en Catar.
Panamá/La selección Sub-17 de Panamá disputó este jueves su primer partido de la serie de amistosos que se realiza en España con un triunfo sobre Australia, por marcador de 1 gol a 0.
Estevis López marcó el tanto del equipo panameño al minuto 62 de juego. El partido se realizó en el Mediterranean Sport Hub de la localidad de Salou, Tarragona (España).
El equipo panameño volverá a la cancha el sábado 26 de septiembre para enfrentar a su similar de Marruecos.
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Propósito
Panamá participa en una serie de tres partidos en tierras españolas como parte de su preparación previa al Mundial Sub-17 que se realizará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar.
El conjunto dirigido por Felipe Baloy tiene como rivales a Australia, Marruecos y un conjunto local sub-20. Los dos primeros también participarán en la Copa del Mundo.
"La gira busca medir la preparación física y el nivel de juego que tenemos frente a otros contrincantes", explicó Baloy antes de partir al territorio español el pasado domingo 20 de septiembre.
El conjunto panameño permanecerá en España para la disputa de esos encuentros que se llevarán a cabo hasta el 1 de octubre.
Panamá jugará en el Grupo A del Mundial Sub-17 ante Catar, Grecia y Egipto.
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Convocados de Panamá a partidos en España
Porteros
- Luis López — Academia CDE
- Adamir Aparicio — CD Plaza Amador
Defensas
- Anthony Murillo — SD Atlético Nacional
- Neir Marrugo — CAI
- Alberto Adams — CD Plaza Amador
- Cristian Ibarra — CD Plaza Amador
- Stephen Domínguez — Sporting SM
- Gabriel Quiróz — Tauro FC
- Giancarlo Alemán — CD Plaza Amador
Volantes
- Alfredo Maduro — Academia CDE
- Lucas Norte — CD Plaza Amador
- Alexander Tull — CAI
- Lucio Ceballos — Sporting SM
- Jossimar Insturain — Tauro FC
- José Asprilla — CD Universitario
- Oliver Pinzón — CD Universitario
- Estevis López — Veraguas United
- Joseph López — San Francisco FC
- Joseph Choy — Veraguas United
Delanteros
- Thiago Chalmers — CD Plaza Amador
- Jorshua Gómez — San Francisco FC
- Ronaldo Matos — Sporting SM
- Cristian Morán — UMECIT FC
- Joshua Peyton Nelson — Southern Soccer Academy (USA)