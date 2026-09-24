Panamá Sub-17 inicia serie amistosos en España con victoria sobre Australia

La selección panameña se prepara para el Mundial Sub-17 que se realizará a finales de este año en Catar.

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá disputó este jueves su primer partido de la serie de amistosos que se realiza en España con un triunfo sobre Australia, por marcador de 1 gol a 0.

Estevis López marcó el tanto del equipo panameño al minuto 62 de juego. El partido se realizó en el Mediterranean Sport Hub de la localidad de Salou, Tarragona (España).

El equipo panameño volverá a la cancha el sábado 26 de septiembre para enfrentar a su similar de Marruecos.

Propósito

Panamá participa en una serie de tres partidos en tierras españolas como parte de su preparación previa al Mundial Sub-17 que se realizará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar.

El conjunto dirigido por Felipe Baloy tiene como rivales a Australia, Marruecos y un conjunto local sub-20. Los dos primeros también participarán en la Copa del Mundo.

"La gira busca medir la preparación física y el nivel de juego que tenemos frente a otros contrincantes", explicó Baloy antes de partir al territorio español el pasado domingo 20 de septiembre.

El conjunto panameño permanecerá en España para la disputa de esos encuentros que se llevarán a cabo hasta el 1 de octubre.

Panamá jugará en el Grupo A del Mundial Sub-17 ante Catar, Grecia y Egipto.

Convocados de Panamá a partidos en España

Porteros

Luis López — Academia CDE

Adamir Aparicio — CD Plaza Amador

Defensas

Anthony Murillo — SD Atlético Nacional

Neir Marrugo — CAI

Alberto Adams — CD Plaza Amador

Cristian Ibarra — CD Plaza Amador

Stephen Domínguez — Sporting SM

Gabriel Quiróz — Tauro FC

Giancarlo Alemán — CD Plaza Amador

Volantes

Alfredo Maduro — Academia CDE

Lucas Norte — CD Plaza Amador

Alexander Tull — CAI

Lucio Ceballos — Sporting SM

Jossimar Insturain — Tauro FC

José Asprilla — CD Universitario

Oliver Pinzón — CD Universitario

Estevis López — Veraguas United

Joseph López — San Francisco FC

Joseph Choy — Veraguas United

Delanteros