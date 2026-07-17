Béisbol U23 2026| Resultados de la primera fecha, tabla de posiciones y próximos partidos del campeonato nacional

Ya está en marcha la tercera versión del torneo panameño para peloteros hasta los 23 años de edad.

Panamá/El béisbol nacional panameño se activó con el inicio del III Campeonato Nacional de Béisbol U23. Los seis equipos participantes jugaron en la primera jornada del certamen donde la ofensiva sobresalió.

A continuación hacemos un resumen ocurrido en cada uno de los juegos disputados en la fecha inaugural, correspondiente al jueves 16 de julio de 2026.

Oeste 6-7 Metro

En un duelo entre vecinos, Metro remontó una desventaja de dos carreras para vencer a Oeste en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Un doble remolcador de dos carreras de Francisco Villamil, en la parte baja del noveno episodio, le dio la victoria al equipo metropolitano.

Roderick Medina, quien fue el último de cuatro lanzadores que trabajaron por Metro en el partido, se apuntó el triunfo. La derrota fue para Miguel Gómez quien toleró dos hits y una anotación en un tercio de episodio.

Omar Ortega pegó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos por los metropolitanos. Luis Rivera de 4-2 con una anotada y una impulsada y José Aparicio de 4-2.

Por Oeste, Mauricio Pierre de 4-4 con una anotada y dos remolcadas. Miguel Domínguez de 4-2, un cuadrangular, con una anotada y dos impulsadas y Juan Caballero de 4-2 con una anoatada.

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Coclé 4-0 Occidente

Derek Montenegro y Edelindo Acosta se combinaron en el montículo para controlar a la ofensiva occidental y así encaminar al elenco coclesano a la victoria en el juego que se disputó en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Montenegro se apuntó el triunfo tras una labor de ocho entradas en las que toleró ocho incogibles con un ponche propinado y una base por bola otorgada. En tanto que Acosta sacó los tres outs del noveno episodio sin tolerar hits ni carreras.

Jorge Quiel cargó con el descalabro al permitir cuatro inatrapables y tres anotaciones en tres entradas.

Eligio Corrales pegó de 3-2 con una carrera empujada por el colectivo coclesano. Abiel De León de 4-2 con una impulsada y Pedro Hernández de 4-1 con una anotada y una impulsada.

Por los occidentales, Héctor Rayo de 3-2. Andrés Araúz de 4-2, Edwin Walden y Alexis Quintero de 3-1 cada uno.

Azuero 3-9 Preselección U18

La Preselección U18 de Panamá dio un golpe fuerte al conjunto azuerense y le venció en el estadio de la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

Un ataque de cinco carreras en la parte baja del primer episodio le abrió el camino del triunfo a los preseleccionados panameños.

Manuel Bustavino fue el lanzador ganador al permitir dos imparables, propinar un ponche y una base por bola en tres episodios.

Antony Crespo se apuntó la pérdida tras recibir un incogible y cuatro anotaciones, con un ponche y tres bases por bolas en un tercio de episodio.

Danel Long pegó de 4-4 con dos carreras anotadas por la Preseleccón U18. Abdiel Hernández de 5-2 con una anotada y David Murillo de 3-1 con tres remolcadas.

Por Azuero, Diego Meléndez de 5-3 con una carrera empujada. Adonis Bernal y Jorge Hernández de 2-1 con una anotada cada uno.

Tabla de posiciones

Luego de una jornada completa, este es el estado de los equipos:

Metro: 1-0

Coclé: 1-0

Preselección U18: 1-0

Oeste: 0-1

Occidente: 0-1

Azuero: 0-1

Próximos partidos

La segunda fecha se disputará este viernes 17 de julio con los siguientes encuentros:

Azuero vs Preselección U18 (Academia Mariano Rivera)

Oeste vs Metro (Estadio Rod Carew)

Coclé vs Occidente (Estadio Justino Salinas)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.