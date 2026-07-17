Mundial 2026: Entre España y Argentina, sólo un partido oficial antes de la final

El primer partido entre ambas selecciones se disputó el 7 de diciembre de 1952, en un amistoso celebrado en el entonces estadio Chamartín, en Madrid, posteriormente renombrado Santiago Bernabéu.

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial 2026, un duelo con una larga historia, pero con un solo antecedente en competición oficial. A lo largo de 60 años, ambas selecciones se han enfrentado 14 veces, con un balance muy equilibrado: seis victorias para cada equipo y dos empates.

El único partido oficial entre ambos se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, cuando Argentina derrotó 2-1 a España en la fase de grupos.

Originalmente, ambos equipos debían medirse meses atrás en la Finalissima, como campeones de la Eurocopa y la Copa América, pero el encuentro fue suspendido debido a la guerra en Oriente Medio.

Ahora, el enfrentamiento será por el título más importante del fútbol: la Copa del Mundo.

El primer duelo

El primer partido entre ambas selecciones se disputó el 7 de diciembre de 1952, en un amistoso celebrado en el entonces estadio Chamartín, en Madrid, posteriormente renombrado Santiago Bernabéu.

Argentina se impuso 1-0 con un gol de Ricardo Infante.

Meses después, el 5 de julio de 1953, España devolvió la visita en el estadio Monumental de Buenos Aires, pero el resultado volvió a favorecer a la Albiceleste por 1-0, gracias a un tanto de Ernesto Grillo.

La primera victoria de España

Tras una nueva victoria argentina por 2-0 en 1960, España consiguió su primer triunfo en el cuarto enfrentamiento entre ambos.

Fue el 11 de junio de 1961, en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde la Roja ganó 2-0 con goles de Luis del Sol y Alfredo Di Stéfano.

El único partido oficial

El único enfrentamiento en una competición oficial ocurrió el 13 de julio de 1966, durante el Mundial de Inglaterra.

Argentina venció 2-1 en Birmingham con un doblete de Luis Artime.

España, que contaba con figuras como Luis Suárez, Balón de Oro de 1960, quedó eliminada en la fase de grupos, mientras que Argentina avanzó hasta cuartos de final, donde cayó ante la selección inglesa, que posteriormente se proclamó campeona.

Una rivalidad marcada por amistosos

Después del Mundial de 1966, ambos equipos solo volvieron a enfrentarse en partidos amistosos.

En 1974 empataron 1-1 en Buenos Aires y, 14 años después, repitieron el mismo resultado en Sevilla.

Desde entonces, España fue sede de cinco amistosos entre ambas selecciones, con tres triunfos para la Roja y uno para Argentina.

Argentina goleó a la campeona del mundo

En septiembre de 2010, pocos meses después de que España conquistara su primer Mundial en Sudáfrica, la selección dirigida por Vicente del Bosque visitó Buenos Aires.

Argentina se impuso con autoridad 4-1 en el estadio Monumental.

Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Carlos Tévez marcaron tres goles en la primera media hora, mientras que Fernando Llorente descontó para España antes de que Sergio Agüero sellara la goleada en el tiempo añadido.

La revancha española

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en marzo de 2018, en el estadio Metropolitano de Madrid.

España tomó revancha con una contundente victoria 6-1, en una de sus actuaciones más brillantes de la era de Julen Lopetegui.

La gran figura fue Isco Alarcón, autor de tres goles. También anotaron Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas.

El único tanto argentino fue obra de Nicolás Otamendi.

En aquel partido, Lionel Messi no jugó debido a molestias musculares, aunque presenció el encuentro desde las gradas.

De aquella selección española, solo permanece en el actual plantel el capitán Rodri Hernández, quien, curiosamente, no disputó ningún minuto en ese compromiso.