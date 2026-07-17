Mundial 2026 | Hasta el silbatazo final: qué hay detrás de la Argentina de las remontadas

La victoria sobre Inglaterra fue la cuarta eliminatoria consecutiva en la que Argentina logró revertir un marcador adverso durante el Mundial.

Argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España con la confianza fortalecida por una campaña marcada por remontadas épicas y victorias en los minutos finales, una característica que ha convertido a la Albiceleste en uno de los equipos más resilientes del torneo.

Tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales con goles a los 85 y 90+2 minutos, luego de ir perdiendo desde el minuto 55, el técnico Lionel Scaloni destacó la fortaleza mental de su equipo.

"Creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad", afirmó el entrenador.

La frase resume el espíritu de una selección que, según jugadores, cuerpo técnico e hinchas, "sabe sufrir".

Un camino lleno de remontadas

La victoria sobre Inglaterra fue la cuarta eliminatoria consecutiva en la que Argentina logró revertir un marcador adverso durante el Mundial.

En los dieciseisavos de final, derrotó 3-2 a Cabo Verde con dos goles en el tiempo extra.

En octavos, remontó un 0-2 frente a Egipto a partir del minuto 79 para imponerse con tres goles consecutivos.

Posteriormente, en cuartos de final, rompió el empate ante Suiza con dos tantos en el segundo tiempo suplementario y evitó la definición por penales al ganar 3-1.

Para muchos aficionados, esa capacidad de reacción refleja también el carácter del país.

"Los argentinos nunca vamos a dar una batalla por perdida, aunque el panorama sea totalmente adverso", expresó a la AFP Matías Cirelli, un abogado de Buenos Aires.

El sello de Lionel Scaloni

Uno de los principales responsables de esta transformación ha sido Lionel Scaloni, quien asumió la dirección técnica en 2018, tras la eliminación en el Mundial de Rusia.

Desde entonces, el entrenador ha conquistado cuatro títulos y consolidó un grupo con una fuerte mentalidad competitiva alrededor de Lionel Messi.

Para Pablo Nigro, presidente de la Asociación de Psicología en el Deporte Argentina, el éxito responde a un proceso sostenido de trabajo.

"Este seleccionado ve la presión como una oportunidad para superarse y transforma esa presión en un aspecto positivo", explicó.

Nigro considera además que el contexto argentino también influye en la personalidad de sus futbolistas.

"Estamos en un país muy exitista, donde desde pequeños se exige ganar. Eso genera un nivel competitivo muy alto", señaló.

Sacrificio, humildad y resiliencia

El antropólogo Federico Czesli, especialista en formación de futbolistas profesionales, sostiene que la fortaleza mental de los jugadores argentinos también se construye desde las divisiones inferiores.

Según explicó, la formación está basada en valores como el sacrificio, la humildad y el compromiso con las familias, especialmente entre jóvenes provenientes de contextos vulnerables.

"La humildad le da al jugador la herramienta principal para sobreponerse a la adversidad y seguir adelante", afirmó.

Czesli también destacó el papel de la afición argentina, que exige entrega total más allá del resultado.

"Al futbolista argentino no solo se le exige jugar bien, sino dejarlo todo en la cancha. Mientras eso ocurra, puede irse con la cabeza en alto", concluyó.

Con ese espíritu, Argentina buscará este domingo defender el título mundial y sumar una nueva estrella frente a España, en una final en la que espera volver a demostrar su capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad.